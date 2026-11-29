Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın meclis başkanlarını ve parlamenterlerini bir araya getiren MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı ortak bildirisinde, COP31 iklim müzakerelerindeki ilerlemeler ve Türkiye'nin Zirve'deki liderliği takdir edilirken, bir sonraki toplantının hazırlıkları kapsamında TBMM ile yakın işbirliği içinde çalışılacağı vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla, Avustralya'nın başkenti Kanberra'da "İstikrarın Mimarları Olarak Orta Ölçekli Güçler: Belirsizliklerle Dolu Bir Dünyada Parlamentoların Liderliği ve Sorumluluğu" temasıyla düzenlenen MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı, ortak bildirinin kabul edilmesiyle sona erdi.

Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ve Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick'in ev sahipliği yaptığı toplantıda, "Çok Taraflılık, Parlamenter Liderlik ve Ortak Sorumluluk", "İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir?", "İklim Eylemi ve Yeşil Ekonomi: Kapsayıcı Enerji Dönüşümünde Parlamentoların Rolü", "Güçlü, Kapsayıcı ve Güvenilir Demokratik Kurumların Teşvik Edilmesinde Parlamentonun Rolü" başlıklı oturumlarda katılımcı ülkeler görüşlerini dile getirdi.

Toplantı sonunda yayınlanan bildiride, uluslararası toplumun, jeopolitik gerilimler, silahlı çatışmalar ve uzun süreli insani krizler, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlik, teknolojinin yol açtığı köklü değişimler ve toplumsal parçalanma dahil olmak üzere giderek karmaşıklaşan ve birbiriyle bağlantılı hale gelen sorunlarla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Bildiride uluslararası barış, güvenlik ve ortak refahın, etkili işbirliğine, uluslararası hukuka saygıya, mevcut ve yeni ortaya çıkan sorunlara yanıt verebilecek kuruluşlara bağlı olduğunun altı çizildi.

Çok taraflı kuruluşların daha temsili, şeffaf, hesap verebilir ve günün sorunlarına daha duyarlı hale gelmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü reformları da dahil olmak üzere yönetişimin güçlendirilmesine yönelik devam eden çaba ve tartışmaların önemine işaret edilen bildiride, insani erişimin sağlanmasında ve insani yardım faaliyetlerine duyulan güvenin korunmasında uluslararası insancıl hukukun ve insani ilkelerin temel önemi teyit edildi.

İnsani krizler ve çatışma ortamlarında sivillerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım personelinin uluslararası insancıl hukuk uyarınca korunması ve yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiği belirtilen bildiride, kadınlar, çocuklar, yerinden edilmiş kişiler, engelliler gibi kırılgan grupların korunmasında parlamentoların sorumluluğuna işaret edildi.

İklim ve enerji politikalarının, bölgeler ve toplumlar üzerindeki etkilerini dikkate alması gerektiği ifade edilen bildiride gelecek nesillerin çıkarlarının korunmasının önemine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yürütülen kapsamlı müzakerelerin sonuçlandırılması, ikinci küresel durum değerlendirmesinin başlatılması ile somut iklim eylemindeki diğer ilerlemeler bakımından kaydedilen gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen bildiride, etkili ulusal uygulama ve uluslararası işbirliğinin sürdürülmesi yoluyla çabaları artırma kararlılığı kaydedildi.

Bildiride, Türkiye'nin COP31 Başkanı ve ev sahibi olarak üstlendiği liderliği ile Avustralya'nın Müzakereler Başkanı olarak sergilediği rol takdir edildi.

Kutuplaşmanın, yanlış bilginin ve dezenformasyonun, toplumsal bölünmenin ve demokratik süreçlerden uzaklaşmanın kamuoyu tartışmasına, katılıma ve sosyal uyuma verebileceği zarardan duyulan endişeye de yer verilen bildiride demokratik kurumları zayıflatabilen ve özellikle kadınların, engelli kişilerin ve yeterince temsil edilmeyen grupların katılımını caydırabilen, parlamenterlere, parlamento üyeliği adaylarına ve kamu görevlilerine yönelik her türlü şiddet, tehdit, yıldırma ve taciz de kınandı.

MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapan Avustralya Parlamentosuna teşekkür edilen bildiride, MIKTA 13. Parlamento Başkanları Toplantısı hazırlıkları kapsamında TBMM ile yakın işbirliği içinde çalışılacağı kaydedildi.