Karaaslan'dan Ramazan Mesajı
Karaaslan'dan Ramazan Mesajı

18.02.2026 10:52
Çiğdem Karaaslan, Ramazan ayının güzelliklerini ve dayanışma duygusunu vurguladı.

AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK üyesi Çiğdem Karaaslan, ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha sağlık içinde kavuşmanın sevincini ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının gönül dünyasını güzelleştirmekte, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularıyla milleti birbirine daha da yakınlaştırdığını vurgulayan Karaaslan, "Şefkat ve merhametin kalpleri kuşattığı, sabır ve tevekkülle iradelerin terbiye edildiği ramazan ayını güzel ahlakın hayatlarımıza tatbiki, insanın tüm davranışlarını güzel ahlak ekseninde gözden geçirmesi ve bu bilinci hayatı boyunca korumasının bir vesilesi olarak görüyoruz. Bununla birlikte ramazan ayı, iyilikleri çoğaltmak, çevremizi ve dünyayı iyiliğin bereketiyle ve hissettirdiği güzel duygularla kuşatmak için bizlere sunulmuş eşsiz bir fırsattır." ifadesini kullandı.

Ramazan ayının idrak edildiği bu günlerde dünyada zorlu kış şartlarında hayatta kalma mücadelesi veren bebeklerin, çocukların, masumların acısının yürekleri yaktığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Filistin başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm nedeniyle masum insanlar ağır bedeller ödemeye devam ediyor. Hiçbir kutsal değer tanımayan, insani ve vicdani erdemlerden yoksun İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımı nedeniyle millet olarak çok büyük üzüntü yaşıyoruz. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Filistin'in yanında olmaya, haklarını ve hukuklarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Sofralarımızı, kardeşliğimizi ve bereketi paylaştığımız, insanlar için bir hidayet rehberi olan Ramazan-ı Şerif'in Samsunlu hemşerilerimiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, İnsan Hakları, Politika

