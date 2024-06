Karabük Belediye Başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki 'kınama' tartışmasına tepki gösterdi

Politika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), başkanının da seçileceği Meclis Toplantısı'nda, 'kınama' tartışmasına tepki veren Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Belediyeler birliği bir hizmet makamıdır. Bu makamdan devletimizin aldığı kararların kınanmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), başkanın başkanlık divanının ve encümen üyelerin seçileceği, Meclis Toplantısı Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi. İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından en yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olarak Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk oldu. Türk, toplantının açılışında, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadığını ifade etti. Ardından salonda bulunan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ayağa kalkarak, Türk'e, "Başkan biz kınamıyoruz ve Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç" olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

Salonda yaşananlarla ilgili İHA Muhabirine telefonla bilgi veren Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Karabük ve Karabüklü her yerde bu ülkeyi, bayrağını, kanunlarını ve liderini savunacaktır. Ayrıca belediyeler birliği bir hizmet makamıdır. Bu makamdan devletimizin aldığı kararların kınanmasına müsaade etmeyeceğiz. Bizim duruşumuz bellidir. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Terör suçundan Akış'ın İçişleri Bakanlığınca görevden alınması sonucu devletimizin kınanmasına her platformda da karşı çıkarız" dedi. - KARABÜK