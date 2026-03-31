Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
31.03.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Priştine'de kaldığı otele havai fişekli saldırı düzenlenmişti. Olaya karışan 2 kişi gözaltına alındı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında  A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

GECE SAATLERİNDE OTELE HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

Kosova taraftarı, Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımımızın kaldığı otele havai fişekli saldırı gerçekleştirerek futbolcularımızı uyutmamaya çalıştı. İki farklı zaman diliminde otele saldırı gerçekleştiren Kosovalı taraftarlar, daha sonrasında olay yerinden hızla ayrıldı. 

HAVAİ FİŞEK ATAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gelişmelerin ardından Kosova emniyeti harekete geçti. A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı. Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Hakan Çalhanoğlu’ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar Hakan Çalhanoğlu'ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar

16:36
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
14:51
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:02:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.