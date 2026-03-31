Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final maçında A Milli Futbol Takımı, TSİ 21.45'te Kosova'ya konuk olacak. Ay-yıldızlılar, rakibini yenmesi halinde 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
Kosova taraftarı, Priştine'de konaklayan A Milli Futbol Takımımızın kaldığı otele havai fişekli saldırı gerçekleştirerek futbolcularımızı uyutmamaya çalıştı. İki farklı zaman diliminde otele saldırı gerçekleştiren Kosovalı taraftarlar, daha sonrasında olay yerinden hızla ayrıldı.
Gelişmelerin ardından Kosova emniyeti harekete geçti. A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otele havai fişek atan 2 kişi gözaltına alındı. Kosova Polisi Priştine Bölgesi Sözcüsü Enis Pllana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'ya konuk olacak karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de konakladığı otelin yakınında havai fişek atan 2 kişinin yakalandığını bildirdi. Pllana, "genel tehlike yaratma" suçunu işledikleri iddiasıyla 2 şüpheli hakkında 48 saatlik gözaltı kararı verildiğini vurguladı.
