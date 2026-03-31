Sinop'ta Kestane Gal Arısıyla Mücadele
Sinop'ta Kestane Gal Arısıyla Mücadele

Sinop\'ta Kestane Gal Arısıyla Mücadele
31.03.2026 16:58
Sinop'ta gal arısı zararlısıyla mücadele için 10 bin avcı böcek doğaya salınacak.

Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'ta kestane ağaçlarına zarar veren gal arısı zararlısıyla mücadele için bu yıl doğaya yaklaşık 10 bin avcı böcek salımı yapılacak.

3 bin 300 hektar kestane sahası bulunan kentte, kestane ağaçlarına yayılan gal arısı zararlısıyla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda 2022 yılından bu yana 18 bin 871 avcı böceğin doğaya salındığı kentte, 2026 yılında da Sinop Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen "torymus sinensis" isimli 10 bin avcı böceğin daha doğaya salınması planlanıyor.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Rahmi Demir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen "Kestane Gal Arısıyla Mücadele Toplantısı"nda konuşan Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, gal arısı zararlısının Sinop'ta ilk kez 2021 yılında görüldüğünü söyledi. Hemen ardından Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde söz konusu zararlıyla mücadeleye başladıklarını belirten Kalelioğlu, bu doğrultuda ilk olarak bölge müdürlükleri bünyesinde Biyolojik Mücadele Laboratuvarı açtıklarını dile getirdi.

Kalelioğlu, gal arısı zararlısıyla mücadelede avcı böcekler olarak bilinen "torymus sinensis" isimli böceklerin etkin rol üstlendiklerini aktararak, "Bu kapsamda 2022 yılında 2 bin 183, 2023 yılında 3 bin 563, 2024 yılında 4 bin 505, 2025 yılı içerisinde de 8 bin 620 torymus dediğimiz zararlıyla mücadele eden böcekleri doğaya saldık. İlimizde 3 bin 300 hektar kestane sahası bulunmakta. Bu sahalarımızda her yıl zararlıyla mücadele için salımlarımızı yapıyoruz. 2026 yılı içerisinde de yaklaşık 10 bin avcı böcek salmayı düşünüyoruz. Salımı mayıs ayı içerisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sinop Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince gal arısı zararlısıyla bugüne kadar yapılan mücadele ve bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda ziraat odaları, arıcı dernekleri başkanları ve köy muhtarlarının da talep ve önerilerini dinleyen Vali Özarslan, gal arısı zararlısıyla mücadelede gerekli tedbirlerin alınması için ilgililere talimat verdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta Kestane Gal Arısıyla Mücadele - Son Dakika

Havada büyük grev var 70 binden fazla uçuş etkilenecek Havada büyük grev var! 70 binden fazla uçuş etkilenecek
Kırşehir’de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası Kırşehir'de belde belediye başkanının şizofreni hastasını darbettiği iddiası
ABD’deki okullarda alarm: Epstein’in oyununu yaptılar ABD'deki okullarda alarm: Epstein'in oyununu yaptılar
Rusya’dan vanaları kapattığı Avrupa’ya bir kara haber daha Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha
Kante’nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu Kante'nin milli maçta verdiği görüntü dünya basınının gündemine oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, konutuna saldırı düzenlenen IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:36
İran’dan Türkiye’ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama Arakçi’nin teklifi var
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili ilk açıklama! Arakçi'nin teklifi var
16:36
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
16:25
Kilosu 300 liradan satılıyor Günde 21 bin lira kazanan var
Kilosu 300 liradan satılıyor! Günde 21 bin lira kazanan var
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
16:05
İlhan Mansız’dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
İlhan Mansız'dan Kosova maçı öncesi beğeni yağmuruna tutulan paylaşım
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 17:17:47.
SON DAKİKA: Sinop'ta Kestane Gal Arısıyla Mücadele - Son Dakika
