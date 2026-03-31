Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası\'ndaki rakiplerimiz

A Milli Futbol Takımı, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza atarak yeniden dünya sahnesine döndü.

24 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Kritik play-off finalinde Kosova karşısında tek golle galip gelen Türkiye, uzun süredir beklenen bileti aldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken, milliler yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterme hakkı elde etti.

D GRUBU’NDA YER ALACAK

Elde edilen galibiyetle birlikte A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edeceği kesinleşti.

RAKİPLER ABD, AVUSTRALYA VE PARAGUAY

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin bulunduğu grup, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

DEV TURNUVA KUZEY AMERİKA’DA DÜZENLENECEK

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ NETLEŞTİ

Dev organizasyonun genel maç takvimi de açıklandı. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Son 32 turu 28 Haziran – 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz, çeyrek finaller 9-11 Temmuz ve yarı finaller 14-15 Temmuz’da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz’da oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

13 Haziran

07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran

07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran

05.00 | Türkiye – ABD