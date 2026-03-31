Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası\'ndaki rakiplerimiz
31.03.2026 23:42
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası\'ndaki rakiplerimiz
A Milli Takım, Kosova’yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı ve ABD, Avustralya ile Paraguay’ın bulunduğu D Grubu’nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza atarak yeniden dünya sahnesine döndü.

24 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Kritik play-off finalinde Kosova karşısında tek golle galip gelen Türkiye, uzun süredir beklenen bileti aldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken, milliler yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterme hakkı elde etti.

D GRUBU’NDA YER ALACAK

Elde edilen galibiyetle birlikte A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edeceği kesinleşti.

RAKİPLER ABD, AVUSTRALYA VE PARAGUAY

Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin bulunduğu grup, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

DEV TURNUVA KUZEY AMERİKA’DA DÜZENLENECEK

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.

2026 DÜNYA KUPASI TAKVİMİ NETLEŞTİ

Dev organizasyonun genel maç takvimi de açıklandı. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Son 32 turu 28 Haziran – 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz, çeyrek finaller 9-11 Temmuz ve yarı finaller 14-15 Temmuz’da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz’da oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

13 Haziran

07.00 | Türkiye – Avustralya

19 Haziran

07.00 | Türkiye – Paraguay

25 Haziran

05.00 | Türkiye – ABD

A Milli Futbol Takımı, Son Dakika

Son Dakika A Milli Futbol Takımı Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Şaban Yıldırım Şaban Yıldırım:
    Tebrikler Türkiyem..Kerem AkTürkoğlu saç baş yoldurdu bir de üstüne Orkunun golünü çaldı bence o gol orkuna asist kenana yazılmalıdı 44 15 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    net grup favorisiyiz 43 2 Yanıtla
  • Ahmet YARİÇİ Ahmet YARİÇİ:
    Orkun farkı.. 27 7 Yanıtla
  • Eyyüp Admış Eyyüp Admış:
    Başarılar Türkiyem ¦?????¦? 26 2 Yanıtla
  • Emrah Ünlü Emrah Ünlü:
    HAYDİ ASLANLARIM TÜRKİYE SİZİNLE GURUR DUYUYOR.. 24 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
