A Milli Futbol Takımı, Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, tarihi bir başarıya imza atarak yeniden dünya sahnesine döndü.
Kritik play-off finalinde Kosova karşısında tek golle galip gelen Türkiye, uzun süredir beklenen bileti aldı. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşanırken, milliler yıllar sonra Dünya Kupası’nda boy gösterme hakkı elde etti.
Elde edilen galibiyetle birlikte A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edeceği kesinleşti.
Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakiplerin bulunduğu grup, şimdiden dikkatleri üzerine çekti.
2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, futbol dünyasının en büyük sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor.
Dev organizasyonun genel maç takvimi de açıklandı. Grup aşaması 11-27 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Son 32 turu 28 Haziran – 3 Temmuz, son 16 turu 4-7 Temmuz, çeyrek finaller 9-11 Temmuz ve yarı finaller 14-15 Temmuz’da yapılacak. Turnuvada üçüncülük maçı 18 Temmuz’da oynanacak, final ise 19 Temmuz 2026’da New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
13 Haziran
07.00 | Türkiye – Avustralya
19 Haziran
07.00 | Türkiye – Paraguay
25 Haziran
05.00 | Türkiye – ABD
Son Dakika › A Milli Futbol Takımı › Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz - Son Dakika
