Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı

Haberin Videosunu İzleyin
01.04.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası vizesi aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç sonu yaptığı açıklamada, ''Kupayı alıp geleceğiz'' dedi. Hacıosmanoğlu'nun Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile büyük bir sevinç yaşadığı görüldü.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki son engel olan play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar, bu kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası biletini cebine tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. 

TARİHİ GALİBİYET TEK GOLLE GELDİ

Nefes kesen mücadelenin büyük bölümünde üstün bir oyun sergileyen milliler, deplasman baskısına rağmen disiplinden kopmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan galip ayrılan Türkiye, Avrupa elemeleri play-off aşamasını başarıyla tamamlayarak dünyanın en büyük futbol organizasyonuna katılma hakkı kazandı.

HACIOSMANOĞLU VE OSMAN AŞKIN BAK'IN BÜYÜK SEVİNCİ

Maçı yerinde takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. İkilinin galibiyeti birbirlerine sarılarak kutladığı anlar kameralara yansıdı.

''KUPAYI ALIP GELECEĞİZ''

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''Kupayı alıp geleceğiz'' diyerek Dünya Kupası'ndaki hedefimizi de açıkça ilan etti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Başkan fazla uçma villaları hazırla. 14 1 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN OĞUZ İÇEN :
    Kafası güzel galiba,acilen doktora görün başkannnn 6 1 Yanıtla
  • Alperen Babür Alperen Babür:
    fazla yüksekten uçmanak lazım, önce kupayı alın ve ALLAH’a şükür kupayı aldık deyin… 0 0 Yanıtla
  • 3222694 3222694:
    İspanya eski İspanya değil:)) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:53:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.