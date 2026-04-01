İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası\'ndaki hedefimizi açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki son engel olan play-off finalinde Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlılar, bu kritik galibiyetle 2026 Dünya Kupası biletini cebine tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı.

TARİHİ GALİBİYET TEK GOLLE GELDİ

Nefes kesen mücadelenin büyük bölümünde üstün bir oyun sergileyen milliler, deplasman baskısına rağmen disiplinden kopmadı. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle sahadan galip ayrılan Türkiye, Avrupa elemeleri play-off aşamasını başarıyla tamamlayarak dünyanın en büyük futbol organizasyonuna katılma hakkı kazandı.

HACIOSMANOĞLU VE OSMAN AŞKIN BAK'IN BÜYÜK SEVİNCİ

Maçı yerinde takip eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir sevinç yaşadı. İkilinin galibiyeti birbirlerine sarılarak kutladığı anlar kameralara yansıdı.

''KUPAYI ALIP GELECEĞİZ''

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''Kupayı alıp geleceğiz'' diyerek Dünya Kupası'ndaki hedefimizi de açıkça ilan etti.