Karabük\'te gar sahasının taşınması için ilk adım atıldı

Karabük şehir merkezinde yer alan mevcut tren garı sahasının tahliyesi ve yeni gar alanının Kızılcaören mevkiinde inşası kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde başlatılan süreçte önemli bir adım atıldı.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Ankara'da ziyaret etti. Görüşmede, şehir merkezindeki mevcut gar sahasının tahliyesi ve bu kapsamda yürütülen kamulaştırma süreci ele alındı.

Karabük merkezde boşaltılacak mevcut gar sahasının ardından, yeni gar alanının Kızılcaören mevkiinde inşa edilmesi planlanıyor. Başlatılan kamulaştırma süreci, hem şehir merkezindeki tahliyeleri hem de yeni gar sahası için gerekli alanların belirlenmesini kapsıyor.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, sürecin Karabük'ün şehir yaşamına doğrudan etki edeceğini vurgulayarak, "Uzun süredir planlanan bu adımın somutlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Karabük'ün merkezinde yapılacak bu tahliye ve Kızılcaören'de inşa edilecek yeni gar alanı, şehir planlaması açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, söz konusu çalışmanın kent estetiği ve ulaşım planlaması açısından kritik bir hamle olduğunu belirterek, "Karabük'ün geleceği adına planlı şehirleşme sürecinde önemli bir adım daha atılıyor. Mevcut gar sahasının tahliyesi ve Kızılcaören'de kurulacak yeni gar alanı, hem ulaşım hem de şehir estetiği açısından Karabük'e yeni bir soluk kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da projeyle birlikte şehir merkezinde önemli bir dönüşüm sürecinin başladığını söyledi. Çetinkaya, "Mevcut gar sahasının tahliyesiyle birlikte Karabük'te daha düzenli ve planlı bir şehir dokusu oluşacak. Bu süreçle eş zamanlı olarak Kızılcaören mevkiinde yeni gar sahası için Bakanlığımız kamulaştırma işlemlerini yürütüyor. Karabük'ün geleceğini şekillendirecek önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - KARABÜK