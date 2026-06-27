Karabük-Yenice Yol Projesi için Erdoğan'dan talimat - Son Dakika
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Karabük-Yenice Yol Projesi için Erdoğan'dan talimat

Karabük-Yenice Yol Projesi için Erdoğan\'dan talimat
27.06.2026 13:45
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, genişletilmiş il başkanları toplantısında Karabük-Yenice bölünmüş yol projesini gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı'na çalışma başlatma talimatı verdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Karabük'ün uzun yıllardır beklediği Karabük-Yenice Bölünmüş Yol Projesi'ni gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi not alarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda söz alan Ferhat Salt, Karabük'ü Zonguldak'a bağlayan 100 kilometrelik güzergahın 62 kilometrelik Karabük-Gökçebey kesiminin halen bölünmüş yol olmadığını belirtti.

Söz konusu güzergahın yalnızca Karabük için değil, Batı Karadeniz'in lojistik ağı açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Salt, yolun demir-çelik, kömür ve cevher taşımacılığının ana güzergahı olduğunu, Filyos Limanı, Ereğli, Bartın ve Zonguldak limanları ile Karabük'ün en yakın hava ulaşım noktası olan Çaycuma Havalimanı bağlantısını sağladığını ifade etti.

Karabük ile Yenice arasındaki 32 kilometrelik bölümün ulaşım açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Salt, güzergahta toplam uzunluğu yaklaşık 4,5 kilometreyi bulan 16 tünelin bulunduğunu, yolun fiziki şartları nedeniyle zaman zaman ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yaşandığını söyledi.

Karabük-Yenice Bölünmüş Yol Projesi'nin ihalesinin bir an önce yapılmasını talep eden Salt'ın bu talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konunun değerlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na talimat verdiği öğrenildi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabük'e gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederek, "Karabük'ümüzün her meselesinde ortaya koyduğunuz irade ve verdiğiniz destekler için şehrim ve teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyorum. Karabük'ümüze gösterdiğiniz hassasiyet ve liderliğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karabük-Yenice Yol Projesi için Erdoğan'dan talimat - Son Dakika

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