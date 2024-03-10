Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı

Politika

Karacabey'de 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Karacabey Belediye Başkan Adayı olan Ali Özkan, yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini Karacabeyli vatandaşlara anlattı.

Karacabey Atatürk Spor Salonunda düzenlenen proje toplantısına; AK Parti MKYK Üyesi Önder Matlı, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı, AK Parti kurucu İlçe Başkanı Mehmet Salih Bağış, AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen toplantıya 7'den 70'e Karacabeyli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, organizasyonda sahneye çıkan Başkan Ali Özkan, Karacabey'de 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, yeni dönemde Karacabey'in altın çağını yaşayacağını söyledi.

Karacabey Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulacak

Konuşmasında, tarımın ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Özkan, Karacabey Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini yeni dönemde kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyleyen Özkan, "Deprem maalesef Türkiye'nin gerçeği. İlçemizde bina stoku açısından çok fazla riskli yapı yok. Ancak biz, Karacabey Belediyesi olarak bu konuda tedbirli adımlar atmayı sürdürüyoruz. AKUT ile yaptığımız iş birliği neticesinde, Karaca Park içerisinde modern bir eğitim merkezi yakında tamamlanmış olacak. Hayata geçireceğimiz Afet Farkındalığı Kompleksi şehrimize bu anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Elbette temennimiz bunlara hiç gerek kalmaması ama deprem ülkesinde yer alan konumumuz, bu tarz afetlere karşı bilinçli ve koordinasyon içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu anlamda kentimizde depreme dirençli rezerv yerleşim alanları kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Karacabey merkezi atık su arıtma tesisi inşa edilecek

Yeni yatırımlarla Karacabey'in geleceğinin sağlam temellerle inşa edildiğini aktaran Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle Karacabey'de yürütülen ve kentin 100 yıllık ihtiyacına yanıt verecek altyapı çalışmalarının ardından, Karacabey'e arıtma tesislerinin inşasının da hızla devam ettiğini söylerken, yeni dönemde Karacabey Merkezi Atık Su Arıtma Tesisini de kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karacabey'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve çiftçilerin katılımıylabüyük ilgi gördüğünü aktaran Özkan, "Bizler, Karacabey'i her anlamda daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Şehrimizde düzenlenen organizasyonlara ilgi her geçen gün daha da artıyor ve yeni alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada çok daha geniş kapasiteye sahip fuar ve etkinlik alanını Karacabey'e kazandırmak istiyoruz" dedi.

Başkan Ali Özkan, 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan turizmle ilgili çalışmaları yeni dönemde de hız kesmeden sürdüreceklerini ifade ederken, Karacabey Longozu ve Ihlamur Ormanları Milli Parkı ile Karacabey'in turizm pastasından daha fazla pay almaya devam edeceğini ifade etti.

Kırsal yerleşim alanları genişletilerek, kırsala dönüş teşvik edilecek

Özellikle pandemi sürecinden sonra Türkiye'de kırsala dönüşün hızlanmaya başladığını aktaran Özkan, "Karacabey'imiz, zengin coğrafyasında organik ve doğal tarım faaliyetleri ile bir üretim merkezi konumumda. Ayrıca 23 kilometrelik Türkiye'nin en uzun doğal kumsalı, Marmara Denizi'ne olan kıyıları ve hemen yanı başımızdaki longoz ormanı, ıhlamur ormanı ile sağlıklı ve doğal yaşam için ideal kentlerden biri. Özellikle pandemi sürecinden sonra, alternatif turizmin yaygınlaşması ile kentimize olan ilgi de her geçen gün daha da artmaya başladı. Bu anlamda biz de kırsal yerleşim alanlarımızı daha da genişleterek, kırsala dönüşü teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de kırsal turizm alanlarıyla ilgili yeni rotalar da oluşturacağız" diye konuştu.

Karacabey'e Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım Merkezi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özkan, yeni dönemde kente rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi kazandırmayı hedeflediklerini de söyledi.

Okçuluk Kompleksi Karacabey'e yakışacak

Özkan, sporun ve sporcunun kenti Karacabey'de, 7'den 70'e tüm vatandaşları spora yönlendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla spora yönelik yatırımlara yeni dönemde de devam edeceklerini söylerken, bu noktada şehre okçuluk kompleksi kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karacabey'e Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Başkan Özkan, son yıllarda sporla da anılan ve spora verilen destekler sayesinde, pek çok branşta Türkiye'de önemli başarılarla adından söz ettiren Karacabey'in spor yatırımlarının bununla da sınırlı kalmayacağını ve yarı olimpik yüzme havuzunu da yeni dönemde kente kazandırmak istediklerini söyledi.

Dijital Gençlik ve Spor Merkezi yeni cazibe merkezi olacak

Karacabey'de hayata geçirdikleri gençlik merkezinin büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Ali Özkan, yeni dönemde kente dijital gençlik ve spor merkezi kazandırarak, bu konuda hamlelere devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gençler Teknoloji Atölyesinde geleceği şekillendirecek

Karacabey'in 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan teknolojik yatırımlar noktasında da çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Özkan, güçlü Türkiye yolunda teknoloji üreten ve geliştiren gençlere ihtiyaç duyulduğunu, bu noktada da genç mühendisler ile öğrenciler için teknoloji atölyesi ve kuluçka merkezini Karacabey'e kazandıracaklarını söyledi.

Kariyer buluşmaları ve rehberlik araştırmaları hizmeti

Özkan, Karacabey Belediyesi olarak iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençlere de kariyer buluşmaları ve rehberlik araştırmaları hizmeti ile destek olmayı hedeflediklerini söylerken, ülkemizin geleceğine nitelikli iş gücünü kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Karacabey'in yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey'de çok sayıda ürünün yetiştiğini dile getiren Özkan, özellikle Karacabey'in domates, defne, kırmızı biber, soğan, saç tava, ıhlamur ve mihaliç peyniri gibi lezzetlerinin, yöresel ürün pazarı ile geleceğe taşınacağını söyledi.

Öte yandan, düzenlenen lansmanda projelerini açıklayan Özkan, sonrasında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - BURSA