Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabeyli vatandaşlara yeni dönemde gerçekleştirmeyi planladığı projeleri ve hedeflerini anlattı. Özkan, tarım fakültesi kurma, atık su arıtma tesisi inşa etme, turizmi geliştirme, kırsala dönüşü teşvik etme gibi çalışmaları planladıklarını belirtti. Ayrıca, rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi, okçuluk kompleksi, yarı olimpik yüzme havuzu gibi spor alanları da kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

10.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacabey'de 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Karacabey Belediye Başkan Adayı olan Ali Özkan, yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini Karacabeyli vatandaşlara anlattı.

Karacabey Atatürk Spor Salonunda düzenlenen proje toplantısına; AK Parti MKYK Üyesi Önder Matlı, AK Parti İlçe Başkanı Gültekin Saygısever, MHP İlçe Başkanı Ahat Şanlı, AK Parti kurucu İlçe Başkanı Mehmet Salih Bağış, AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen toplantıya 7'den 70'e Karacabeyli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, organizasyonda sahneye çıkan Başkan Ali Özkan, Karacabey'de 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, yeni dönemde Karacabey'in altın çağını yaşayacağını söyledi.

Karacabey Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulacak

Konuşmasında, tarımın ülkemizdeki en önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Özkan, Karacabey Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesini yeni dönemde kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söyleyen Özkan, "Deprem maalesef Türkiye'nin gerçeği. İlçemizde bina stoku açısından çok fazla riskli yapı yok. Ancak biz, Karacabey Belediyesi olarak bu konuda tedbirli adımlar atmayı sürdürüyoruz. AKUT ile yaptığımız iş birliği neticesinde, Karaca Park içerisinde modern bir eğitim merkezi yakında tamamlanmış olacak. Hayata geçireceğimiz Afet Farkındalığı Kompleksi şehrimize bu anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Elbette temennimiz bunlara hiç gerek kalmaması ama deprem ülkesinde yer alan konumumuz, bu tarz afetlere karşı bilinçli ve koordinasyon içerisinde olmamızı gerektiriyor. Bu anlamda kentimizde depreme dirençli rezerv yerleşim alanları kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Karacabey merkezi atık su arıtma tesisi inşa edilecek

Yeni yatırımlarla Karacabey'in geleceğinin sağlam temellerle inşa edildiğini aktaran Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ marifetiyle Karacabey'de yürütülen ve kentin 100 yıllık ihtiyacına yanıt verecek altyapı çalışmalarının ardından, Karacabey'e arıtma tesislerinin inşasının da hızla devam ettiğini söylerken, yeni dönemde Karacabey Merkezi Atık Su Arıtma Tesisini de kente kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karacabey'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının, Türkiye'nin dört bir yanından üretici ve çiftçilerin katılımıylabüyük ilgi gördüğünü aktaran Özkan, "Bizler, Karacabey'i her anlamda daha ileri götürebilmek için çalışıyoruz. Şehrimizde düzenlenen organizasyonlara ilgi her geçen gün daha da artıyor ve yeni alanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada çok daha geniş kapasiteye sahip fuar ve etkinlik alanını Karacabey'e kazandırmak istiyoruz" dedi.

Başkan Ali Özkan, 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan turizmle ilgili çalışmaları yeni dönemde de hız kesmeden sürdüreceklerini ifade ederken, Karacabey Longozu ve Ihlamur Ormanları Milli Parkı ile Karacabey'in turizm pastasından daha fazla pay almaya devam edeceğini ifade etti.

Kırsal yerleşim alanları genişletilerek, kırsala dönüş teşvik edilecek

Özellikle pandemi sürecinden sonra Türkiye'de kırsala dönüşün hızlanmaya başladığını aktaran Özkan, "Karacabey'imiz, zengin coğrafyasında organik ve doğal tarım faaliyetleri ile bir üretim merkezi konumumda. Ayrıca 23 kilometrelik Türkiye'nin en uzun doğal kumsalı, Marmara Denizi'ne olan kıyıları ve hemen yanı başımızdaki longoz ormanı, ıhlamur ormanı ile sağlıklı ve doğal yaşam için ideal kentlerden biri. Özellikle pandemi sürecinden sonra, alternatif turizmin yaygınlaşması ile kentimize olan ilgi de her geçen gün daha da artmaya başladı. Bu anlamda biz de kırsal yerleşim alanlarımızı daha da genişleterek, kırsala dönüşü teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken de kırsal turizm alanlarıyla ilgili yeni rotalar da oluşturacağız" diye konuştu.

Karacabey'e Rehabilitasyon ve Yaşlı Bakım Merkezi

Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Özkan, yeni dönemde kente rehabilitasyon ve yaşlı bakım merkezi kazandırmayı hedeflediklerini de söyledi.

Okçuluk Kompleksi Karacabey'e yakışacak

Özkan, sporun ve sporcunun kenti Karacabey'de, 7'den 70'e tüm vatandaşları spora yönlendirmek ve spora teşvik etmek amacıyla spora yönelik yatırımlara yeni dönemde de devam edeceklerini söylerken, bu noktada şehre okçuluk kompleksi kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karacabey'e Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Başkan Özkan, son yıllarda sporla da anılan ve spora verilen destekler sayesinde, pek çok branşta Türkiye'de önemli başarılarla adından söz ettiren Karacabey'in spor yatırımlarının bununla da sınırlı kalmayacağını ve yarı olimpik yüzme havuzunu da yeni dönemde kente kazandırmak istediklerini söyledi.

Dijital Gençlik ve Spor Merkezi yeni cazibe merkezi olacak

Karacabey'de hayata geçirdikleri gençlik merkezinin büyük ilgi gördüğünü belirten Başkan Ali Özkan, yeni dönemde kente dijital gençlik ve spor merkezi kazandırarak, bu konuda hamlelere devam etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gençler Teknoloji Atölyesinde geleceği şekillendirecek

Karacabey'in 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan teknolojik yatırımlar noktasında da çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Özkan, güçlü Türkiye yolunda teknoloji üreten ve geliştiren gençlere ihtiyaç duyulduğunu, bu noktada da genç mühendisler ile öğrenciler için teknoloji atölyesi ve kuluçka merkezini Karacabey'e kazandıracaklarını söyledi.

Kariyer buluşmaları ve rehberlik araştırmaları hizmeti

Özkan, Karacabey Belediyesi olarak iş dünyasına adım atmaya hazırlanan gençlere de kariyer buluşmaları ve rehberlik araştırmaları hizmeti ile destek olmayı hedeflediklerini söylerken, ülkemizin geleceğine nitelikli iş gücünü kazandırmak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Karacabey'in yöresel lezzetleri geleceğe taşınacak

Tarıma dayalı sanayisiyle köklü bir geçmişi bulunan ve sahip olduğu geniş coğrafyasında, yaygın tarımsal faaliyetlere ve bereketli topraklara ev sahipliği yapan Karacabey'de çok sayıda ürünün yetiştiğini dile getiren Özkan, özellikle Karacabey'in domates, defne, kırmızı biber, soğan, saç tava, ıhlamur ve mihaliç peyniri gibi lezzetlerinin, yöresel ürün pazarı ile geleceğe taşınacağını söyledi.

Öte yandan, düzenlenen lansmanda projelerini açıklayan Özkan, sonrasında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Karacabey, Ali Özkan, Spor, Çevre, Teknoloji, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Pankartlarına Saldırı
    15:33 AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Pankartlarına Saldırı

    Eskişehir'de AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp'in Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait panolara yapıştırılan pankartlarına, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

  • AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor
    15:29 AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

    AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

  • Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
    15:27 Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

    Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.

  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı
    15:27 Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Ramazan Mesajı

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

  • AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu
    15:24 AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Belediye Başkan Adayı Basın Mensuplarıyla Buluştu

    AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.

  • CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Projelerini Tırlara Afiş Olarak Asarak Tanıttı
    15:22 CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Projelerini Tırlara Afiş Olarak Asarak Tanıttı

    CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, hazırladığı projeleri tırlara afiş olarak asarak Pamukkale'nin dört bir köşesini dolaştırdı. Ertemur, projelerini halka anlatmak için bu yöntemi tercih ettiklerini belirtti.

  • Ömer Çelik: Demokrasi ve eser siyaseti Cumhur İttifakı'nda
    15:17 Ömer Çelik: Demokrasi ve eser siyaseti Cumhur İttifakı'nda

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasi ve eser siyasetinin geleceğinin Cumhur İttifakı'nda olduğunu vurguladı. Çelik, adayların birlik ve beraberlik göstermesinin gurur verici olduğunu belirtti ve Cumhur İttifakı'nın başarılarını Adana'da da göstereceklerini söyledi.

  • Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği
    15:17 Alaplı'da Kadınlar Günü Etkinliği

    Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve CHP Alaplı Kadın Kolları tarafından düzenlenen müzikli eğlence etkinliğinde kadınlar doyasıya eğlendi. Başkan Tekin, etkinliğe katılan kadınlara teşekkür etti ve kadınların her gününün önemli olduğunu vurguladı.


14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
13:47 Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi Yolcu otobüsü kontrolden çıkıp evin bahçesine girdi
12:23 Canan Karatay’dan “kaju“ uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş Canan Karatay'dan "kaju" uyarısı: Yurt dışından ilaçlı geliyor, oldukça zararlı bir kuruyemiş
11:29 Herkes trafik kazası sanıyordu AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı Herkes trafik kazası sanıyordu! AK Partili başkan yardımcısının öldürüldüğü ortaya çıktı
14:51 Mardin’de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı
13:41 Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi Adres sormak için araçtan inen sürücü feci şekilde can verdi
13:24 Dani Alves cezaevinde intihar mı etti Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var Dani Alves cezaevinde intihar mı etti? Brezilyalı yıldızın avukatından açıklama var
13:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin erkek doğduğu iddialarına sert tepki gösterdi
12:40 AK Parti Sözcüsü: İsrail’in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz AK Parti Sözcüsü: İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları dile getirmeye devam edeceğiz
12:31 Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu’nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi Yeniden Refah, Fatih adayı Özkarataşlıoğlu'nun göçmenleri hedef alan paylaşımı için özür diledi
11:52 Kadınlar Günü’nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı Kadınlar Günü'nde katledilen doktorun son görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Pakistan’da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi Pakistan'da WhatsApp mesajları sebebiyle idam cezası verildi
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki: Bu fiyata işkembe bile yok
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 15:33:58. #1.13#
SON DAKİKA: Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni dönem hedeflerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement