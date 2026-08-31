Karaman'dan Kaymakam Hökelekli'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karaman'dan Kaymakam Hökelekli'ye Ziyaret

Karaman\'dan Kaymakam Hökelekli\'ye Ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Karaman, Üzümlü ilçesindeki toprak kayması sonrası Kaymakam Hökelekli'yi ziyaret etti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Üzümlü ilçesine yeni atanan Kaymakam Hacıosman Hökelekli'yi ziyaret ederek, ilçede meydana gelen toprak kayması nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karaman, Kaymakam Hökelekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Hökelekli'ye yeni görevinde başarı dileyen Karaman, Üzümlü ve ilçe sakinleri için hayırlı hizmetlerde bulunması temennisini iletti.

Görüşmede ayrıca, Üzümlü'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği bölgedeki son durum ele alındı.

Karaman, konunun hassasiyetini AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile de görüştüklerini belirterek, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde uzman teknik bilirkişiler ve yetkili ekiplerin bölgeye gelerek gerekli incelemeleri yapmasının planlandığını aktaran Karaman, vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Karaman, toprak kaymasıyla ilgili sürecin bilimsel veriler doğrultusunda ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

Süleyman Karaman, Yerel Haberler, Politika, Karaman, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Karaman'dan Kaymakam Hökelekli'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hem alkollü hem ehliyetsiz Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı
CIA Başkanı Moskova’da üçlü görüşme önerdi CIA Başkanı Moskova'da üçlü görüşme önerdi
Las Vegas’tan Kars’a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4’üncüye bulamadı Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı
Alevler mahallelere dayanmıştı Muğla ve Antalya’yı kavuran yangında son durum Alevler mahallelere dayanmıştı! Muğla ve Antalya'yı kavuran yangında son durum
İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi İkiz rahipler ve ikiz kilise görevlilerinin yönettiği düğünle ikizler evlendi
Gazze’de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü Gazze'de ateşkes ihlali: 24 saatte 5 ölü

09:35
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
14 bin mahrem görüntü rezaletinde işletme sahibinden yeni iddia: Oteller ve ünlü markalar da var
09:30
Nereden nereye Galatasaray’ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızının son halini görenler tanımakta zorlandı
09:26
Aziz Yıldırım’ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
Aziz Yıldırım'ın Oğuz Aydın için aylar önce söyledikleri yeniden gündemde
08:58
Taliban’dan Trump’a sürpriz çağrı Yer altındaki serveti teklif etti
Taliban'dan Trump'a sürpriz çağrı! Yer altındaki serveti teklif etti
08:46
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp Şirketin yaptığı tepki çekti
8 can gitti, 18 kişi hala kayıp! Şirketin yaptığı tepki çekti
08:15
İnfial yaratan görüntü Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
İnfial yaratan görüntü! Klimalı odadan müritlerine ayak öptürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 09:49:46. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'dan Kaymakam Hökelekli'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement