Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtar ve Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtar ve Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtar ve Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak hizmetleri yerinde tespit etmek amacıyla muhtar ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek için gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

12.07.2024 13:28  Güncelleme: 13:30
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak hizmetleri yerinde tespit etmek amacıyla muhtar ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Her zaman sahada olduklarını aktaran Kılca; "Karatay'ı tüm alanlarda büyüterek gelecek nesillere en güzel şekilde emanet etmek için çok çalışıyoruz" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mahallelerin ihtiyaçlarını ve yapılan yatırımları yerinde incelemek için gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Hasan Kılca bu çerçevede Hamzaoğlu, Sarıyakup, Mengene, Çimenlik, Hacıveyiszade ve Fetih mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde, muhtarlarla da bir araya gelen Hasan Kılca, mahallelerin talep ve önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Hasan Kılca'ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçları hakkında bilgi vererek istişarelerde bulundu.

"Karatay'ımız büyük bir değişim yaşıyor"

Ziyaretler sırasında mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapılacağını belirten Başkan Hasan Kılca, Karataylıların memnuniyeti ve refahı için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti. Her zaman sahada ve vatandaşın yanında olduklarını söyleyen Hasan Kılca, "Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz. Bugün de Hamzaoğlu, Sarıyakup, Mengene, Çimenlik, Hacıveyiszade ve Fetih Mahallelerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Mahalle Muhtarlarımız, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizin görüşleri doğrultusunda hangi alanda hizmete ihtiyaç varsa onu planlıyoruz ve uyguluyoruz. Ziyaretler sırasında gösterilen teveccüh Karatay'ımıza hizmet yolunda büyük bir güç ve dinamizm katıyor. İşimize dört elden sarıldık, dinamik ve çalışkan bir ekiple 7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bugüne kadarki hizmetlerimizle Karatay'ımızda ciddi bir değişim söz konusu, bu farklılığı mahalle ziyaretlerimizde de yakından görüyoruz. Bizleri sevgi ve muhabbetle ağırlayan, güzel sohbetleriyle içimizi ısıtıp ilçemize hizmet yolunda bize moral ve motivasyon aşılayan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtar ve Mahalle Ziyaretlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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