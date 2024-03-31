Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 Yerel Seçimleri için sabahın erken saatlerinde oyunu kullandı. Eşi Sibel Yüksel ve oğlu ile birlikte Ergenekon İbrahim Şakir İlköğretim Okulu'na gelen Başkan Yüksel, oyunu 1036 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kendisinin de eğitim almış olduğu ilkokulda kullanan Başkan Yüksel, komşularının yoğun sevgisiyle karşılandı.
"Ülkemize ve Kartal'ımıza hayırlı olsun"
Eşi ve oğluyla birlikte pusula zarfını sandığa atan Başkan Yüksel, "Vatandaşlık görevini yerine getirmek için bugün sandıklara giden ve sandık başında görev alan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ülkemiz ve Kartal'ımız için hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.
Sonrasında tüm sınıfları gezen Başkan Yüksel, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkan Gökhan Yüksel ile fotoğraf çekilmek için sıraya giren vatandaşlar kendisine bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek gelecek dönem için başarılar diledi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 2024 Yerel Seçimleri için oy kullandı - Son Dakika
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