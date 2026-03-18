Kasapoğlu Gençlerle Sahurda Buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sahur programında gençlerle bir araya geldi.

Konak ilçesi Alsancak semtindeki bir simit fırınında gerçekleştirilen sahur programında Kasapoğlu, gençlere simit dağıttı.

Gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, onların görüş ve taleplerini dinledi.

Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kasapoğlu, "Ramazan demek bir araya gelmek, aynı ekmeği bölüşmek, aynı sofrayı paylaşmak demek. Bu yüzden bir araya geldik. Bu bir araya gelişi çok önemli buluyorum. İyi ki varsınız. Bu buluşmaları ve kardeşliği güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.