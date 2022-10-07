Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt sanayi esnafına lokum dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt sanayi esnafına lokum dağıttı

07.10.2022 18:42
Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt sanayi esnafına lokum dağıttı

Gelen Kastamonu haberlerine göre AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte sanayi sitesi esnaflarına lokum dağıtıp kandillerini kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte sanayi sitesi esnaflarına lokum dağıtıp kandillerini kutladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile Mevlid Kandili nedeniyle Belen Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret edip hem lokum dağıttı, hem de kandillerini tebrik etti. Başkan Bozkurt göreve geldikleri günden bu yana hep halkın içinde olduklarını belirterek bugünde Mevlid kandili nedeniyle Belen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ettiklerini söyledi. Bozkurt açıklamasında "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın mutlu gününde de, üzüntülü gününde de yanında olduk. Önemli günlerde de partimizin farklı kademeleri ile sosyal etkinliklerde yapıyoruz. Bugünde Mevlid Kandili münasebetiyle Belen sanayi Sitesi esnafımızı ziyaret ederek lokum ikramında bulunduk. Teşkilat Mensuplarımız ile birlikte; Belen Sanayi Sitesi esnafımızın ve vatandaşların kandilini kutlayarak, yapılacak dua ve ibadetlerin kabul olmasını diledik." Dedi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
İzmir gündem haberleri | Kınık Belediye Başkanı Doğruer'den 'Genç Belediye' ödülü için teşekkür İzmir gündem haberleri | Kınık Belediye Başkanı Doğruer'den 'Genç Belediye' ödülü için teşekkür Tokat haberleri: Yeşilyurt'un 'Bu Takım Kazanır' projesine ödül Tokat haberleri: Yeşilyurt'un 'Bu Takım Kazanır' projesine ödül
Kaynak: İHA

AK Parti, Bozkurt, gençlik, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt sanayi esnafına lokum dağıttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 00:10:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu haberi! Başkan Bozkurt sanayi esnafına lokum dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement