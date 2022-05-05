Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim

05.05.2022 15:03
Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Süleyman Yücel, olağan genel kurulda görevini Fikri Yazan'a devretti.

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Süleyman Yücel, olağan genel kurulda görevini Fikri Yazan'a devretti.

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği (TUREB), olağan genel kurul kongresi gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Süleyman Yücel, görevini Fikri Yazan'a devretti. Bir restoranda gerçekleştirilen genel kurula Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Üniversite öğrencileri için gezi projesini bakanlığa sunduk"

Kongre öncesinde konuşan Yücel, "Kastamonu'nun geleceği turizm, bu her zaman söyleniyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin tam karşısındaki büro, bize tahsisi edildi. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Bu sayede tek bir merkezden TUREB faaliyetlerini yürütüyor olacak. Bunun için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İkinci faaliyetimiz, İçişleri Bakanlığı'na sunduğumuz proje. Üniversitemizde yaklaşık 25 bin civarında öğrenci var. Bu gençlerin okul kaldığı yurt ve kafeler. Bu üçlemin arasında gidip geliyor, bunun dışına çıkamıyorlar. Projemiz çerçevesinde her hafta sonu cumartesi pazar olmak üzere, bir otobüs ile daha öncesinde TUREB'e müracaat etmiş olan öğrencilerin içerisinden 30 kişiyi alınarak rehber eşliğinde Kastamonu'da bir geziye çıkartılıyor. Her hafta devam edecek bir hadise, biz bunun çarpan etkisinin oldukça fazla olacağını düşünüyoruz. Gezi sonrasında o çocukların gezi hakkındaki kanaatleri alınacak. Biz de bunu rapor olarak bakanlığa sunabilme şansımız olacak. Projemiz valilik kanalıyla içişleri bakanlığına sunuldu" dedi.

Genel kurul çerçevesinde Süleyman Yücel görevini Fikri Yazan'a devretti. Fikri Yazan başkanlığında derneğin yönetim kurulunda Hamdi Öz, Cem Dilimel, Şükrü Güvenç ve Ahmet Öksüz yer aldı. Genel kurulun devamında Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneği ismi Kastamonu Turizm Endüstrisi Derneği olarak değiştirildi.

Yönetim kurulu asil üyeleri Fikri Yazan, Hamdi Öz, Cem Dilimel, Şükrü Güvenç, Ahmet Öküz olurken, denetim kurulu asil üyeleri ise Adnan Tot, Hüseyin Aydın, Adnan Kuşçu oldu. - KASTAMONU

Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim
Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim
Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim

YORUMLAR
500
Alaçatı Turizm Derneği Başkanı: 'Çeşme ve Alaçatı dış pazarda görünür olmaya başladı' Alaçatı Turizm Derneği Başkanı: 'Çeşme ve Alaçatı dış pazarda görünür olmaya başladı' KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI KARLAR ERİDİ ÇAĞLAYANDİBİ ŞELALESİ ÇAĞLADI

Süleyman Yücel, Fikri Yazan, Kastamonu, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu sığınmacılar meselesine değindi! "Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?" dedi
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement