Kastamonu Turizm Endüstri Birliği genel kurulunda devir teslim - Son Dakika

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Süleyman Yücel, olağan genel kurulda görevini Fikri Yazan'a devretti.

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği (TUREB), olağan genel kurul kongresi gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Süleyman Yücel, görevini Fikri Yazan'a devretti. Bir restoranda gerçekleştirilen genel kurula Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Öz, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Üniversite öğrencileri için gezi projesini bakanlığa sunduk"

Kongre öncesinde konuşan Yücel, "Kastamonu'nun geleceği turizm, bu her zaman söyleniyor. Gazeteciler Cemiyeti'nin tam karşısındaki büro, bize tahsisi edildi. Böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Bu sayede tek bir merkezden TUREB faaliyetlerini yürütüyor olacak. Bunun için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İkinci faaliyetimiz, İçişleri Bakanlığı'na sunduğumuz proje. Üniversitemizde yaklaşık 25 bin civarında öğrenci var. Bu gençlerin okul kaldığı yurt ve kafeler. Bu üçlemin arasında gidip geliyor, bunun dışına çıkamıyorlar. Projemiz çerçevesinde her hafta sonu cumartesi pazar olmak üzere, bir otobüs ile daha öncesinde TUREB'e müracaat etmiş olan öğrencilerin içerisinden 30 kişiyi alınarak rehber eşliğinde Kastamonu'da bir geziye çıkartılıyor. Her hafta devam edecek bir hadise, biz bunun çarpan etkisinin oldukça fazla olacağını düşünüyoruz. Gezi sonrasında o çocukların gezi hakkındaki kanaatleri alınacak. Biz de bunu rapor olarak bakanlığa sunabilme şansımız olacak. Projemiz valilik kanalıyla içişleri bakanlığına sunuldu" dedi.

Genel kurul çerçevesinde Süleyman Yücel görevini Fikri Yazan'a devretti. Fikri Yazan başkanlığında derneğin yönetim kurulunda Hamdi Öz, Cem Dilimel, Şükrü Güvenç ve Ahmet Öksüz yer aldı. Genel kurulun devamında Kastamonu Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneği ismi Kastamonu Turizm Endüstrisi Derneği olarak değiştirildi.

Yönetim kurulu asil üyeleri Fikri Yazan, Hamdi Öz, Cem Dilimel, Şükrü Güvenç, Ahmet Öküz olurken, denetim kurulu asil üyeleri ise Adnan Tot, Hüseyin Aydın, Adnan Kuşçu oldu. - KASTAMONU