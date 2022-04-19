Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı

19.04.2022 16:25
Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, göreve başladı.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Arif Karaman, göreve başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Karaman, açıklamasında, Mezopotamya'nın, Anadolu'nun ve Türkiye'nin medeniyet merkezlerinden biri olan kentin gelişen yüzü olan Kayapınar'a ve ilçenin birbirinden kıymetli vatandaşlarına hizmet etme imkanına sahip olmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı

YORUMLAR
500
Endemik bitki 'göl soğanı' Samsun'da özel izinle üretiliyor Endemik bitki 'göl soğanı' Samsun'da özel izinle üretiliyor Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman göreve başladı

Arif Karaman, Kayapınar, Hisarcık, Karaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
15:32 DP Genel Başkanı Uysal, Ali Babacan ziyaretinde "Altılı masa dağılıyor mu?" sorusunu cevapladı!
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:54 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Çolpan ve Erman'ın evlilik haberi kimleri rahatsız edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 16:31:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement