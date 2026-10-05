Kayıhan Pala, kızamıkta ilk 7 ayda 5 kat artışa işaret edip sistem değişikliği istedi

Yeni Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu sağlık sistemiyle ne sağlıklı yurttaşların ne de hastaların gereksinimlerini karşılamak mümkün değil. Bu sağlık sistemini değiştirmeliyiz." dedi.

Pala, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2025 Haber Bülteni verilerini değerlendirdi. Bebek ölüm hızındaki azalmadan memnun olduklarını ifade eden Pala, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Sağlık Bakanlığı verileri arasında uyuşmazlık olduğunu ileri sürdü.

Verilere göre, aşı tedirginliği ve aşırı reddinin arttığına ilişkin çok sayıda bilgi ve gözlem olduğunu aktaran Pala, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ise bu durumu yalnızca seyirci olarak takip ediyor. Oysa Sağlık Bakanlığının ivedi olarak aşı kapsayıcılığının tekrar artması için bir eylem planını hayata geçirmesi gerekir. Bakın daha yılın ilk yarısı biraz tamamlandığı halde geçen yıla oranla kızamıkta ciddi bir salgın olduğunu Dünya Sağlık Örgütü veri tabanında görebilirsiniz. 2025'te toplam 219 kızamık vakası varken bu yılın ilk 7 ayında bunun 5 katına çıkmış 1100'ün üzerinde kızamık olgu sayısı var. Yıl sonuna kadar bunun daha da artacağı anlaşılıyor."

Sezaryen oranının çok yüksek olduğunu kaydeden Pala, "Sağlık Bakanlığı 2025 yılında yüzde 59 olarak açıklamış. Yıllar içerisindeki dağılımına bakacak olursanız özellikle özel sektör hastanelerinde çok ciddi bir sezaryen doğum oranı olduğunu görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta eşitsizliklerin sürdüğünü ileri süren Pala, "Bütün bu parametrelere baktığımızda Sağlık Bakanlığının performansı halen düşük. Bu sağlık sistemiyle ne sağlıklı yurttaşların ne de hastaların gereksinimlerini karşılamak mümkün değil. Bu sağlık sistemini değiştirmeliyiz. Kamucu, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli bir sağlık sistemi kurmalıyız." dedi.