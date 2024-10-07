Kays Said Yeniden Tunus Cumhurbaşkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kays Said Yeniden Tunus Cumhurbaşkanı

Kays Said Yeniden Tunus Cumhurbaşkanı

Kays Said, Tunus'ta düzenlenen seçimde oyların %90.69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

07.10.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların 90.69'unu alan mevcut Cumhurbaşkanı Kays Said, yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Tunus'ta 6 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucu belli oldu. Bağımsız Yüksek Seçim Otoritesi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in oyların 90.69'unu alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi. Said'in rakipleri Ayachi Zemmal'in oyların yüzde 7,3'ünü, Zouhair Maghzaoui'nin ise oyların yüzde 1,9'unu aldığını aktaran Seçim Otoritesi, seçime katılım oranının yüzde 28,8 olduğunu ifade etti.

Tunus'ta seçime katılım oranı 2011'deki devrimden bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. - TUNUS

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Dünya, tunus, Son Dakika

Son Dakika Politika Kays Said Yeniden Tunus Cumhurbaşkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:36 Narin Güran’ın ailesinden ’Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti’ haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama Narin Güran'ın ailesinden 'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
09:42 Bitcoin 2024’te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu Bitcoin 2024'te en iyi performans gösteren finansal varlık oldu
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 00:13:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kays Said Yeniden Tunus Cumhurbaşkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.