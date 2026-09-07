Kayseri İncesu'daki lisenin dergisine İspanya Başbakanı Sanchez'den mektup - Son Dakika
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Kayseri İncesu'daki lisenin dergisine İspanya Başbakanı Sanchez'den mektup

Kayseri İncesu\'daki lisenin dergisine İspanya Başbakanı Sanchez\'den mektup
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İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Kıvılcım Dergisi'ni gönderdiği İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, okula kendi imzasıyla teşekkür mektubu yolladı.

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı edebiyat dergisini alan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, okula teşekkür mektubu gönderdi.

İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Haziran 2026'da, hazırladıkları ve içinde şiir, makale ile çeşitli edebiyat yazılarının yer aldığı "Kıvılcım Dergisi"nin bir nüshasını İspanya Başbakanı Sanchez'e ulaştırarak, kendisini okula davet etti.

Derginin kendisine ulaşmasının ardından Sanchez, okula kendi imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu yolladı.

Sanchez mektubunda, yoğun iş temposu ve programındaki sıkışıklık nedeniyle okula ziyaret gerçekleştiremediğini belirtti.

Okul Müdürü Fatih Şahin, gazetecilere, okul olarak öncelikle öğrencilerin ufkunu açmak için etkinlikler düzenlediklerini, bu kapsamda bir dergi çıkarttıklarını söyledi.

Kıvılcım ismini verdikleri dergide şiir, deneme, okulu anlatan yazıların yer aldığını dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Farklı bir şey olsun dedik. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i sürekli medyadan takip ediyoruz, görüyoruz. Ona gönderelim dedik. Sonra normal postayla gönderdik. Sağ olsun kendileri de dergimizi okumuş, incelemiş, çok beğenmiş. Zaten mektubunda da anlatmış, 'Büyük bir ilgiyle takip ettim' diyor. Hatta dergide kendisini okulumuza davet etmiştik. Ona da 'İşlerimin yoğunluğundan dolayı katılamayacağım' demiş ve güzel bir mektupla altına da imzasını atarak bizi mutlu etti. Biz, öğrencilerimiz, mektup elimize geçince çok mutlu olduk. Kendisine buradan, Türkiye'den teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Şahin, Sanchez'in mektubunda ne yazdığıyla ilgili de bilgi vererek, "Mektubun içeriğinde, dergimizi büyük bir ilgiyle okuduğunu, nereden geldiğini merak ettiğini, mutlu olduğunu, buna bir cevap olarak kendi imzasıyla karşılık verdiğini, işlerinin yoğunluğu ve yükümlülükleri nedeniyle de davetimize icabet edemeyeceğini yazmış. Kendisi gerçekten büyük bir samimiyetle yazmış bu mektubu ve bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Pedro Sanchez'in özellikle Filistin meselesine destek verdiğini vurgulayan Şahin, desteğinden dolayı bir insan, bir Müslüman olarak mutlu olduklarını belirtti.

Şahin, Sanchez'in gönderdiği mektup için okulda özel bir köşe hazırladıklarını ve okula gelen herkesin o mektubu okuduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kayseri İncesu'daki lisenin dergisine İspanya Başbakanı Sanchez'den mektup - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri İncesu'daki lisenin dergisine İspanya Başbakanı Sanchez'den mektup - Son Dakika
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