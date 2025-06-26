Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu\'ndan yeni açıklama: CHP\'nin DNA\'sıyla oynanıyor

CHP'de kurultay sürecine ilişkin "mutlak butlan" riski tartışılmaya devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme damga vurdu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu, partiye kayyum atanması durumunda yaşanabilecek sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI

CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Bu görüşmenin ardından basına yansıyan "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"PARTİYİ KAYYUMA BIRAKMAM"

Görüşmenin kamuoyuna sızdırılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Benden izin istemediler" diyerek görüşmede aktarılan bilgilerin büyük ölçüde yanlış olduğunu savundu. "Henüz ortada bir mahkeme kararı yok. Çıkarsa da partiyi kayyuma bırakmam. Yapılan yorumlar hem CHP'ye hem de şahsıma kurulmuş bir tuzaktır" dedi.

"KAYYUM GELİRSE KURULTAY TARİHİ BELİRSİZLEŞİR"

Olası bir mahkeme kararıyla ilgili olarak ise Kılıçdaroğlu, "Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kayyum gelirse daha mı iyi olur? Kurultayın ne zaman yapılacağı bile belirsizleşir. Partiyi kim, nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin DNA'sı ile oynandığının da altını çizen Kılıçdaroğlu, "Buna izin vermem, veremeyiz." dedi.