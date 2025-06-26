Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor - Son Dakika
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Politika

Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor

Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu\'ndan yeni açıklama: CHP\'nin DNA\'sıyla oynanıyor
26.06.2025 08:51
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri sonrası yaşanan tartışmalar sürüyor. Yaptığı görüşmenin basına sızdırılmasının doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelir, CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor, izin veremem"dedi.

CHP'de kurultay sürecine ilişkin "mutlak butlan" riski tartışılmaya devam ederken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gündeme damga vurdu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kılıçdaroğlu, partiye kayyum atanması durumunda yaşanabilecek sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILDI

CHP Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Bu görüşmenin ardından basına yansıyan "Partiyi kayyuma teslim etmem" sözleri, parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

"PARTİYİ KAYYUMA BIRAKMAM"

Görüşmenin kamuoyuna sızdırılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Benden izin istemediler" diyerek görüşmede aktarılan bilgilerin büyük ölçüde yanlış olduğunu savundu. "Henüz ortada bir mahkeme kararı yok. Çıkarsa da partiyi kayyuma bırakmam. Yapılan yorumlar hem CHP'ye hem de şahsıma kurulmuş bir tuzaktır" dedi.

"KAYYUM GELİRSE KURULTAY TARİHİ BELİRSİZLEŞİR"

Olası bir mahkeme kararıyla ilgili olarak ise Kılıçdaroğlu, "Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kayyum gelirse daha mı iyi olur? Kurultayın ne zaman yapılacağı bile belirsizleşir. Partiyi kim, nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin DNA'sı ile oynandığının da altını çizen Kılıçdaroğlu, "Buna izin vermem, veremeyiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 30 Haziran'da görülecek kurultay davasında "mutlak butlan" yani "tam geçersizlik" kararı çıkabileceği iddiası parti kulislerinde hareketlilik yaratmıştı. İddiaya göre, bu olasılık karşısında Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmeye sıcak baktığı ileri sürüldü. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç'un da bu kapsamda Kılıçdaroğlu'ndan destek istedikleri belirtilmişti.

İsmail Saymaz'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, "Ben kabul etmesem kayyum gelecek, kayyuma mı bırakayım?" yanıtını verdi. Bu açıklama üç isim tarafından da yalanlanmazken, Vahap Seçer'in yaptığı açıklama, iddiaları doğrular nitelikte oldu. Seçer, "Farklı bir cevap almak Sayın İmamoğlu'nun hoşuna giderdi ama gelişmelere göre tavrımızı netleştireceğiz" dedi.

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Son Dakika Politika Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • kaan atak:
    Asrın eski kahramanı ve seçimlerin muzaffer i cevheri kemal konusmuş,son 22 yılın seçim kaybetmede rekorlara giren CHP yi ihya eden gurur kaynagı 23 3 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Ben sade bir vatandaş olarak gördüm yıllar aylar önce Olay şöyle başladı CHP ye 1.guguk kuşu opersyonu Kılıçtaroğlu 2.guguk kuşu opersayonu Özgür Özel Final Guguk Kuşu Operasyonu Muharrem İnce 9 12 Yanıtla
  • emir2003:
    Kaybeden Chp ye dönmek galiba DNA 12 2 Yanıtla
  • emir2003:
    CHP nin dna sı neymiş? 9 4 Yanıtla
  • Milli Meritokrasi:
    Partinin DNA'sınaı sen değiştin. Bütün PKK sempatizanlarını partiye doldurdun. Daha yeni CHP arınmaya başlıyor. Hala laga luga yapıyorsun 10 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor - Son Dakika
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