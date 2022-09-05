Tokayev: "Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak" - Son Dakika
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Tokayev: "Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak"

05.09.2022 16:33
Tokayev: "Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kostanay'daki orman yangınlarının yaşandığı bölgeyi helikopterle ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kostanay'daki orman yangınlarının yaşandığı bölgeyi helikopterle ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra alevlerden zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Tokayev, "Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak" dedi.

Kazakistan'ın kuzeyindeki Kostanay bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Kostanay'a düzenlediği çalışma ziyareti çerçevesinde yangınların yaşandığı alanı helikopterle gezdiği belirtildi. Daha sonra yangınla mücadele karargahının toplantısına katılan Tokayev, Acil Durumlar Bakanı İlyan İlyin ve Kostanay Valisi Arhimed Muhambetov'dan yangına müdahale ve zarar görenlere verilecek destekler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada bölgede durumun kontrol altında olduğunun altını çizerek, "Doğal felaketin ortadan kaldırılması için gerekli tüm önlemler alındı" dedi. Herkesi yangından ders çıkarmaya çağıran Tokayev, alevlerin en kısa sürede söndürülmesi için tüm kurumların kesintisiz çalışmasının sağlanmasına yönelik somut talimatlar verdi.

Tahliye merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tokayev, ayrıca yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara hızlı bir şekilde tazminatlarının ödenmesini istedi. Orman yangınının nedenine ilişkin araştırmaların önemini vurgulayan Tokayev, "Gelecekte benzer kriz durumlarının yaşanmaması ve bunlara karşı önleyici çalışmaların sağlanması için bir dizi önlemler geliştirilmeli" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tokayev, yangınla mücadele eden Acil Durumlar ve Savunma Bakanlıklarının personelleriyle de bir araya gelerek, onlara teşekkür etti. Tokayev, ayrıca yangın nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların bulunduğu tahliye merkezini de ziyaret ederek yardım dağıtımı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve tahliye edilen vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tokayev, zarar görenlere ilgili yardımların verileceğini söyleyerek, "Sizlerin evsiz kaldığınızı biliyorum. Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak" dedi.

Acil durum ilan edilmişti

Kazakistan'ın Kostanay bölgesindeki Auliyeköl ilçesinde Perşembe günü başlayan orman yangınları 43 bin hektara yayılmış, alevler ormanlara yakın köylere sıçramıştı. Köylerdeki bin 800'den fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmiş, yangında 10 kişi hafif ve orta şekilde yaralanmıştı. Orman yangınları nedeniyle Kostanay bölgesinde acil durum ilan edilmişti. - NURSULTAN

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Kaynak: İHA

Kazakistan, Hükümet, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tokayev: 'Hükümet iki, iki buçuk ay içerisinde sizlere eskisinden daha iyi yeni evler yapacak' - Son Dakika

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