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Kazakistan'da 24 saat içinde bin 678 gözaltı - Son Dakika

Kazakistan'da 24 saat içinde bin 678 gözaltı

12.01.2022 15:30
Kazakistan'da 24 saat içinde bin 678 gözaltı

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolar sonrası devam eden gözaltılarda, son 24 saatte bin 678 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolar sonrası devam eden gözaltılarda, son 24 saatte bin 678 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı çıkan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından hükümet tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Kazakistanlı yetkililer, son 24 saat içinde bin 678 kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Protestolar sonucunda toplam gözaltı sayısının 12 bine çıktığını belirten yetkililer, protestolara ilişkin 300'den fazla da soruşturma yürütüldüğünü aktardı.

Petrol zengini, 19 milyon nüfusa sahip olan Kazakistan'da 2 Ocak'ta akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından vatandaşlar hükümeti protesto etmiş ve düzenlenen eylemler şiddet olaylarına dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamış ve gösterilere devam etmişti. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev ülkedeki olayların arkasında "teröristler" olduğunu söylemiş ve şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemişti. Tokayev dün yaptığı açıklamasında KGAÖ örgütünün görevlerini tamamladıklarını ve ülkede istikrarın sağlandığını belirtmişti. - ALMATI

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Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Akaryakıt, Gözaltı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kazakistan'da 24 saat içinde bin 678 gözaltı - Son Dakika
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