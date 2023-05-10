Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç

10.05.2023 12:08

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan dün YSK'ya yaptığı uyarıda CHP ile terör örgütü PKK'yı ilişkilendiren afişleme başlatacağını ifade etmişti. Sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlarda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait sahte afişlerin piyasaya sürüldüğü görülürken, "İktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özerklik ilan edeceğiz" gibi ifadelerin yer aldığı afişlerin sahte olduğu Teyit.org gibi siteler tarafından da onaylandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan dün yaptığı açıklamada, seçimin son günlerinde CHP'yi terörle ilişkilendiren afişler, sahte videolar, broşürler hazırlandığına yönelik duyumlar aldıklarını ifade etti.

CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan.

"HER ŞEYİ UYGULAYACAKLAR"

"Terör örgütü PKK ile CHP'yi el ele gösteren afişleri basıp dağıtıyorlar. Aynı İstanbul mitinginde yaptıkları gibi. Bu utanılacak bir şeydir. PKK lider kadrolarını gösterip alta CHP logoları koyuyorlar. Ses değiştirmeleri yapacaklar, sahte videolar yapıyorlar. Her şeyi uygulayacaklar. PKK terör örgütünün kanatları altına sığınıyorlar" diyen Özkan, konuyla ilgili YSK'ya da başvurduklarını ve bu afişlerin derhal toplatılması gerektiğini söyledi.

CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü

SAHTE AFİŞLER PİYASAYA SÜRÜLDÜ

CHP'li Özkan'ın uyarısının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişlerin piyasaya sürüldüğü görüldü.

CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü

VAATLER SEÇİM KAMPANYASINA AİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

"İktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özerklik ilan edeceğiz", "Oğlun istediği takdirde erkek arkadaşıyla evlilik yapabilecek" yazılı sahte afişler ve vaatler Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına aitmiş gibi gösterilerek paylaşıldı.

CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü

FOTOĞRAF BROŞÜRDEN ALINMIŞ

CHP'nin resmi internet sitesine bakıldığında "Sana Söz" sloganı ile paylaşılan afişler arasında bu afişlerin bulunmadığı rahatlıkla görülürken, Kılıçdaroğlu'nun bu afişlerde kullanılan fotoğrafınınsa "Sana Söz" sloganı ile paylaşılan vaatlerin bulunduğu broşürden alındığı görüldü.

CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü

RAPORLARDA DA BÖYLE VAATLER YER ALMIYOR

Öte yandan hazırlanan sahte afişlerdeki bu vaatler Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesindeki yayınlarında ve raporlarında da bulunmuyor. Yine Millet İttifakı'nın Ortak Mutabakat Metni incelendiğinde söz konusu afişlerdeki vaatlere rastlanmıyor.

AFİŞLERİN SAHTE OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verildiği iddia edilen ve sosyal medyada tartışmalara neden olan diğer bir afişin de CHP ya da Millet İttifakı'nın seçim kampanyasına ait olmadığı Teyit.org gibi doğrulama platformları tarafından da teyit edildi.

YORUMLAR (8)
  • zart Zurt: Size sadece şunu söyleyeyim. O yazıları bir bir internette aratın Kemal in vaatleri olduğunu göreceksiniz. Raporlarda böyle vaatler yer almıyormuş ta hadi ordan Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
  • Fırat Duran: Tiyatroyla oy toplamaya devam... Cevap Yaz 25 13 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Start verildi ve her türlü oyun senaryo yalan dolan başladı 3,5 kişiye cukkayı indir o pankartı astır ve haber yaptır güzel gibi görünen bir senaryo ama millet olarak yemiyoruz bu numaraları Cevap Yaz 38 12 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç - Son Dakika
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