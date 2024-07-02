Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika
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Politika

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı görevini devraldı

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca'dan devraldı.

02.07.2024 11:22
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Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu, düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevi Fahrettin Koca'dan devraldı. Memişoğlu, " Türkiye, sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra sağlık bilgisini üretmek ve bu konuda dünyanın lider ülkesi olmak hedefindedir" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Fahrettin Koca yerine 8 yıldır İstanbul İl Müdürü görevini icra eden Kemal Memişoğlu atandı. Memişoğlu, bakanlığın Bilkent yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevine resmen başladı.

Koca, yaptığı konuşmasında, 10 Temmuz 2018 yılında devraldığı bakanlık görevi süresince Elazığ depremi, pandemi süreci ve Kahramanmaraş depremleri olmak üzere 3 büyük sınav yaşadıklarını ve bu süreçte sınavları başarıyla verdiklerini ifade etti.

Koca, 2018 yılında bir emanet devraldığını ve emaneti bugün devrettiğini ifade ederek, "Ülkemizin aşı konusunda, dışa bağımlılığını tamamen ortadan kaldıracak olan, yeni Hıfzıssıhha projesini ulaştığı noktada size devrediyorum. Hepatit A, Suçiçeği ve Kuduz aşıları için başlattığımız teknoloji transferi ile, ülkemizde kurulacak, ve tamamen yerli üretim yapacak tesislerimiz için, saydığım aşılardan ikisinin teknoloji transfer süreci başladı. Kuduz aşısıyla ilgili süreçlerin sürdürülmesini ise, siz üstlenmiş oluyorsunuz. Hedef, 2028 yılına geldiğimizde, bağışıklama programımızdaki tüm aşıları, yerli olarak üretebilmektir. Türkiye olarak, bunu başarabileceğimize kuşku yok" dedi.

Sağlık Vadisi projesinde sıranın artık projenin hayata geçmesine geldiğini belirten Koca, "Devir-teslim töreninde, anılması en mühim noktalardan biri budur. Sancaktepe'de yapılması planlanan, Hücre ve Gen Terapisi Hastanesi projemizin hayat bulması, milletimizin büyük bir beklentisidir. Bu hassas sorumluluğu, bütün gücünüzle devralacağınıza inanıyorum. İlaç ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi projesi, sağlık sisteminin, hayati ihtiyaçlarından birine cevap verecek. Yerli solunum cihazı, yerli aşı ve yerli tanı kiti üretimleri gerçekleşti. Sürekli glikoz ölçüm sensörlerinin üretimi, son aşamaya geldi. Bu projeleri, gönül rahatlığı ile size devrediyorum. Bilindiği gibi, Aile Diş Hekimliğini, pilot uygulama olarak başlatmıştık. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin, etkinliğini artıracak sevk sistemi, yılsonu uygulamaya konacak şekilde planlandı. Birinci basamaktan sevk ile, 2. ve 3. Basamak Sağlık tesislerine gelen hastalarımızın, katkı payı ödemelerine son verecek proje, hazır durumdadır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, randevu sorununu önüne geçmek için hayata geçirilen Onaylı Randevu Sistemi ile ilk bir ay içinde randevu taleplerinin yüzde 97'sini aynı gün karşılandığını kaydetti.

"Son 22 senede sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğinde birçok başarıya imza atıldı"

Görevine başlayan yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Türkiye'nin özellikle son 22 senede sağlıkta büyük bir gelişim ve devrim niteliğindeki birçok başarıya imza attığını dile getirerek, "Özellikle covid gibi dünyayı sarsan ve çoğu gelişmiş ülkede bile başarısızlıkla yönetilen covidi en iyi şekilde yönetmesi, sağlık hizmetinin sunumunda başarısını 20 yıldır AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönüşümle ve sağlık çalışanlarının özverisi, bilgisi, yeteneği ve altyapısının kuvvetli olmasıyla sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanı arkadaşlarıma minnetlerimi arz etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra sağlık bilgisini üretmek ve bu konuda dünyanın lider ülkesi olmak hedefindedir"

Hasta ve çalışan memnuniyetinin öncelikleri arasında olduğunu ve bu memnuniyeti daha da geliştirmek istediklerini kaydeden Memişoğlu, "Bunun yanında özellikle hastalanmadan koruyucu sağlık hizmetlerini ve temel sağlık hizmetlerini önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Türkiye bugün sağlık hizmetinde dünyanın sayılı ülkeleri haline gelmiş durumda. Sağlık turizmindeki gelişmeyle de dünyanın her tarafından insanlardan buraya hizmet almaya, sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye artık bundan sonraki en büyük hedeflerinden bir tanesi olan sağlık hizmetini sunmanın yanı sıra sağlık bilgisini ve teknolojisini üretmek, bu konuda dünyanın lider ülkesi olmak hedefindedir" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika

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