Kenevir Üretiminde Yeni Düzenlemeler - Son Dakika
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Politika

Kenevir Üretiminde Yeni Düzenlemeler

12.07.2025 11:23
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Kenevir ekimi ve işlenmesinde üç bakanlık yetkili olacak; sağlık ürünleri Sağlık Bakanlığına bağlı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, kenevirin yetiştirilmesi ve hasadına ilişkin sürecin Tarım ve Orman Bakanlığının, kenevirin ekimiyle ilgili denetlemelerin İçişleri Bakanlığının uhdesinde aynen devam edeceğini, tıbbi kenevirin işlenmesi, ruhsatlandırılması, kayıt işlemleri, izni ve satışının ise Sağlık Bakanlığına verileceğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Usta, sağlık alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinde yer alan kenevirden elde edilen tıbbi ürün, sağlık ve destek ürünleri ile kişisel bakım ürünlerine yönelik düzenlemenin detaylarını anlattı.

Bunun kenevirin tıbbi olarak kullanılmasıyla alakalı Sağlık Bakanlığına yetki ve izin veren bir düzenleme olduğunu belirten Usta, kenevirin çok kıymetli bir ürün olduğunu vurguladı.

Kenevirin çok fazla kullanım alanları bulunduğuna değinen Usta, dünyada kenevirin yan ürün ve endüstriyel olarak kullanım alanının çok geniş olduğunu ifade etti.

Kenevirin endüstriyel olarak kullanılan kısmında şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının kontrolünde ve denetiminde bir üretimin devam ettiğini aktaran Usta, kanun teklifiyle bu alanda hiçbir değişiklik yapılmadığının altını çizdi.

Ne kadar alanda ekim yapıldığı, kaç kök kenevir tohumu kullanıldığı ve çıkan ürünün ne kadar olduğunun denetiminin yapıldığını kaydeden Usta, "Sağlık Bakanlığına ilaç olarak kullanılacak kısım ve kozmetik olarak kullanılabilecek kısmı için bir yetkilendirme veriyoruz. Burada da aynı mekanizmalar devam ediyor. Bütün izinler, denetlemeler hem Tarım Bakanlığımızın hem İçişleri Bakanlığımızın denetiminde aynı şekilde devam edecek. Sadece yan ürünler için Sağlık Bakanlığımızın denetiminde kapalı sistem içerisinde üretilen her ürün denetlenerek, onaylanarak, izin verilerek ve sadece eczanelerde satışına izin verilerek tıbbi ürün, kozmetik ürün olarak kullanılmasına imkan veriyoruz." diye konuştu.

"Kamuoyunda yanlış algı ve bilgilendirmeler oldu"

Bu konuda bir yanlış anlaşılmanın olduğuna dikkati çeken Usta, "Kamuoyunda yanlış algı ve bilgilendirmeler oldu. Birileri çıktı, sanki kenevir üretimi serbest bırakılacak, insanlar çok rahat uyuşturucu maddeye ulaşacakmış gibi birtakım algılarla yanlış paylaşımlar yaptı. Aslında Kanun'a baksalar, inceleseler böyle bir yolun mümkün olmadığını görecekler ve bilecekler." ifadelerini kullandı.

Düzenlemedeki temel hedefin kenevirin yan ürünlerinin ilaç ve kozmetik ürün olarak dünyada kullanıldığı gibi Türkiye'de de değerlendirileceğini söyleyen Usta, "Tamamen kontrollü ve denetimli bir üretim mekanizması altında ilacımızı da kozmetik ürünümüzü de kendimiz üreterek ithalat oranlarımızı düşürmeye, vatandaşımızın çok daha ucuz olarak ihtiyacı olan ilaçları eczanelerden temin etmesine ve kozmetik ürünleri kullanmasına imkan verecek bir düzenleme." bilgisini paylaştı.

Bu düzenlemenin kenevir gibi değerli, çevre dostu bir ürünün ülkede her yönüyle değerlendirilmesini sağlayacağını belirten Usta, "Ekonomik değeri de çok yüksek." dedi.

"Kapalı sera sistemiyle ürettiği ürünlerden kullanılacak"

Kenevir üretimiyle ilgili sürecin detaylarını anlatan Usta, şöyle devam etti:

"Üç bakanlığımız da yetkili olacak. Kenevirin üretimiyle ilgili izinler Tarım ve Orman Bakanlığı ile TMO'dan alınacak. Bunların ruhsatlandırılması, izin verilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına; ilaç ham maddesi, kozmetik ürün ham maddesi olarak neyi kullanacaklarsa bununla ilgili de Sağlık Bakanlığına başvuru yapılacak, oradan izin ve ruhsat alınacak. Oradan kullanım onayları çıktıktan sonra zaten ürünü işleyebilecekler. İçişleri Bakanlığının ise kenevirin ekimiyle ilgili denetlemeleri, kaç dekar alan ekilmiş, ne kadar ürün elde edilmiş ve bunların kök sayılarının tespiti noktasında takipleri aynı şekilde devam edecek."

Açık arazilerde ekilen kenevirlerden bahsetmediklerinin altını çizen Usta, "İlaç ve kozmetik ham maddesi olarak kullanılacaklar, fabrikanın, işletmenin kurulmasıyla birlikte kapalı sera sistemiyle ürettiği ürünlerden kullanılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Politika, Ekonomi, Kenevir, Sağlık, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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