Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: 'Hizmet için çalışıyoruz' - Son Dakika
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Politika

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: 'Hizmet için çalışıyoruz'

Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: \'Hizmet için çalışıyoruz\'

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'nda, belediyenin sorunları çözmek ve halkın yaşam standartlarını iyileştirmek için çalıştığını belirtti. 6 ayda 493 milyon TL borç ödediklerini ve çevre temizliği konusunda önemli adımlar attıklarını ifade etti.

24.02.2025 16:27  Güncelleme: 16:29
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Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'in her kesimine hizmet etmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz, emeklilerimiz ve esnafımız için çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız. Sizlerin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, kooperatifin mevcut başkanı Mehmet Öztürk'ün yeniden seçilerek güven tazelediği Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin Genel Kurul Toplantısı'nda, Kepez'in potansiyeline ve çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti. Başkan Kocagöz, "Kepez'de orman var, su var, sanayi burada. Ama Kepez sadece Altınova ya da Dokuma'dan ibaret değil. İç kesimlere gittiğinizde yoksulluk, su baskınları gibi ciddi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Sanki Kepez, Antalya'nın bir ilçesi değilmiş gibi bir algı var. İşte biz bunları gördük ve çözüm üretmek için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

Belediyeciliğin temel görevlerinden birinin halkın yaşam standartlarını iyileştirmek olduğunu dile getiren Kocagöz, 2004 yılından bu yana Akdeniz Sanayi Sitesi ve Yeşil Antalya Sitesi'nde önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

"6 ayda 493 milyon TL borç ödedik"

Göreve geldiklerinde Kepez Belediyesi'nin 1 milyar 226 milyon TL borçla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Kocagöz, "Burası çözüm makamı. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Bir yandan borç öderken bir yandan da Kepez'in büyük sorunlarını çözüme kavuşturduk. 6 aylık süreçte 493 milyon TL borç ödedik. Kepez'de yağmurlar sonrası yaşanan su baskınlarını önlemek için tüm mazgalları temizledik ve gerekli önlemleri aldık. Son yağışlarda su baskını yaşanmadı" dedi.

"Temiz Kepez için çalışıyoruz"

Kepez'de çevre temizliği konusunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Kocagöz, "Temizlik için 10 yeni çöp kamyonu aldık, 30 personel takviyesi yaptık. Daha önce Kepez'de günlük ortalama 89 çöp şikayeti varken, bu sayıyı 8'e düşürdük. Ayrıca park ve yol çalışmalarımızla halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"Güveninizi boşa çıkarmayacağız"

Kepez Belediyesi'nin hizmet anlayışını vurgulayan Başkan Kocagöz, "Biz Kepez'de çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, engelli ve emeklilerimiz ile esnafımız için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız ve bize olan güveninizi boşa çıkarmayacağız. Kepez Belediyesi her zaman emrinizdedir" diyerek konuşmasını tamamladı.

"208 yeni iş yeri Kepez'e katkı sunacak"

Genel Kurul'da konuşan Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ise sanayi sitesinde yürütülen çalışmalara değinerek, Kepez Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları sayesinde önemli adımlar atıldığını belirtti. Öztürk, inşası süren 208 yeni iş yerinin tamamlanmasıyla birlikte sanayi sitesinin Kepez ve Antalya ticaretine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kepez Belediye Başkanı Kocagöz: 'Hizmet için çalışıyoruz' - Son Dakika

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