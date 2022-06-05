Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar"

05.06.2022 16:57
Kılıçdaroğlu: "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Konya'dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Konya'dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı. Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, "Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da çiftçilere söz verdim. Dedim ki, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz.' Konya'ya gittiğimde de çiftçiler 'acaba Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz' dediler. Konya'dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar' - Son Dakika

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