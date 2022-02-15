Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım! - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki haftalık bir aranın ardından partisinin grup toplantısında konuştu.

Geçen hafta, "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" demişti. AKP ve MHP cephesinden gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"AİLELERİN ACISINI TOPLUMA DUYURMAK"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elektrik faturamı ödemeyeceğim dedim. Niçin dedim? Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını benim topluma hissettirmem lazım. O nedenle ödemeyeceğim. Elektrik faturası için partililer bana sordu, "Biz de mi ödemeyeceğiz?" dediler. "Hayır" dedim. Siz ödeyin.Ben orada faturasını ödemeyen ailelerin hissettiklerini ve acılarını topluma duyurmak için ödemeyeceğim."

"ZAMMI BEN Mİ YAPTIM?"

"Elektrik zamlarını devlet yapmadı diyorlar" diyen Kılıçdaroğlu "Evet, AKP yaptı. Ben mi yaptım? Vatandaş mı yaptı? Devleti yöneten AKP yaptı. 5'li çeteye tek kelime dahi etmiyorlar. Zamları yapıyorsunuz. Vatandaşı inim inim inletiyorsunuz" diye konuştu.

"Zamlar yağmur gibi yağıyor" diyen CHP Genel Başkanı şöyle konuştu:

"Kışın ortasında elektriğe yüzde 127 zam yapılır mı? Akıl alacak şey değil. Siz beni donmakla mı korkutuyorsunuz? Sizin feriştahınız gelse beni korkutamaz! Bahçeli de bugün konuşmuş. Demiş ki "Kılıçdaroğlu'na kandil gönderin." Göndermişler de. Çok güzel. Onları partinin müzesine koyacağım, zamları en çok savunan Bahçeli'nin gönderdiği kandiller olarak."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer açıklamaları ise şöyle:

MUHALEFET PARTİLERİNİN TARİHİ ZİRVESİ

"6 partinin genel başkanı Türk siyaset tarihinde önemli bir başarıya imza attı ve bir araya geldi. 'Sorunları çözmemiz lazım' dediler. Çözemiyorlar, batırıyorlar. Türkiye'yi dilenci konumuna getirdiler. Türkiye'nin onurunu zedelediler. Düne kadar 'şerefsiz' dedikleri kişilere gidiyorlar el, ayak öpüyorlar. 6 partinin genel başkanı bu tabloyu düzeltmekte kararlı. Bu kararlılıkla bir araya geldik.

Bir araya geldik ve konuştuk. Bir bildirimiz oldu. Sırayla imzalarımızı attık ve kamuoyu ile paylaştık. Bütün vatandaşlarıma söylemek isterim. Asla umutsuzluğa kapılmayın. İyi ki bu ülkede muhalefet var deyin. İyi ki bu ülkede sağlıklı, tutarlı, ülkenin geleceğini düşünen muhalefet var deyin.

Bizler bütün baskılara, olumsuz koşullara, iftiralara, hakaretlere rağmen bir araya geldik. Bizi bir araya getiren vatan sevgisi. Ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz."

"TÜRKİYE DERT KÜPÜNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

"Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz.

Türkiye dert küpüne dönmüş durumda. Herkesin derdi var. Herkes şu veya bu şekilde Türkiye'nin dertlerini konuşuyor. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Türkiye'nin sorunlarının çözümünde marka olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

"GAZETECİ KALEMİNİ SATMAYAN KİŞİDİR"

"Gazeteci örgütleri geldi, görüşme gerçekleştirdik. Gazeteciler, halkı aydınlatmak için yola çıkıyor. 2021'de 54 gazete kapandı. Son üç yılda 119 gazete kapanmış. Bu sıradan olay değildir. 119 gazetede çalışan medya mensuplarının işsiz kalması demektir

Bizde maalesef medya iktidarı savunuyorsa her türlü imkanın sağlandığı bir organa dönmüş durumda. Gazeteci gazeteciliğin hakkını vermek zorundadır.Halkı aydınlatmak için yola çıkanlar en büyük sorunu yaşar hale getirdiler.

Gazeteci kalemini satmayan kişidir. Aklını kiralayan kişiye gazeteci denmez. Doğru haberlere erişim engeli geliyor. Gerçek gazeteciler basın kartı almakta zorlanıyorlar.

Gazetecilere sesleniyorum: " Millet İttifakı'nı destekleyeceksiniz" demiyorum. "İttifakı yakından takip etmelisiniz" diyorum. Medyaya nasıl önem verdiğimizi göreceksiniz."

"ISPARTA HALKININ AVUKAT MASRAFINIZI KARŞILAYACAĞIZ"

" Isparta'ya günlerce elektrik verilmedi. İnsanlar perişan oldu. İki genel başkan yardımcımız ilk günden itibaren Isparta'yı gezdiler. Dört gün sonra bakan oraya helalleşmek için gitti. Senin görevin ne? 21. yüzyılın Türkiye'sinde bunun sorumlusunun olması lazım. Isparta'da elektrik kesintisinden dolayı bütün vatandaşların tazminat alma hakkı var. Baroya müracaat edip dava açsınlar. Avukat tutamazsanız avukat masrafınızı da karşılayacağız."