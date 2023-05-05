Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a ortak canlı yayın için meydan okudu!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar Tv'de açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrı yaptı.

ÇAĞIRIRLARSA GİDERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ortak canlı yayına çıkma çağrısında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Onların televizyon kanalları var bir sürü. Mesela A Haber. Çağırırlarsa ben vallahi giderim. Gelsin A Haber'e gidelim. Hatta tek çağırırlarsa yine giderim. Biz 6 lider geliriz, onlar da 5 lider oldu." ifadelerini kullandı.

"CENTİLMENCE BİR YARIŞ OLMUYOR"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Centilmence bir yarış olmuyor. Ben bugüne kadar seçim meydanlarında hiçbir zaman Sayın Erdoğan'ın adını telaffuz dahi etmedim. Ama karşı taraftan benim aklımın almayacağı o kadar çok suçlamalar var ki. Şaşırdım kaldım. Bu suçlamalara zaman ayırmak o noktaya bizi çekmek istiyor. Ekonomiden kopalım, Türkiye'nin geleceğinden kopalım, demokrasiden kopalım. Bunlardan kopalım istiyor Erdoğan. Bir seçime gidiyoruz. Açlık sınırının altında kalmış. Açlık sınırını belirleyen de ben değilim. Türk İş belirliyor. Yani Türk-İş bir anlamda. Bu seçimde biz otoriter bir yönetimden mi demokratik bir yönetimden mi yana olacağız? Bunun tartışılması lazım. Evlerde mutfaklarda yangın var. İnsanlar geçinemiyorlar, işsizlik ciddi bir noktaya geldi. Asgari ücret açlık sınırının altında kalmış. Bu haldeyken kısır tartışmanın içine girmeyi doğru bulmuyorum.

"DEVLETLE PARTİYİ AYIRMAK LAZIM"

Devletin temel kolonlarını tahrip ettiler. Benim bütün amacım devletin kolonlarını yeniden inşa etmek. Mesela tasarruf mevduatını, sigorta fonunu yöneten kişiler eğer bir yolsuzluk yaparlarsa, bu yolsuzlukları hakkında soruşturma ve kovuşturma açılmayacağına dair kanun çıktı. Akıl alacak şey değil. Ben Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir mektup yazdım. Dedim ki parlamento böyle bir kanun çıkardı, Bu parlamento için çok ciddi bir kara leke, bunun düzeltilmesi lazım. Dolayısıyla kurumlar kendi içinde çalışamaz noktaya geldi. Devletle partiyi ayırmak lazım şu anda devlet partileşti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gemisi iktidar partisinin seçim otobüsüne döndü. Rahmetli Özal savunma sanayi fonunu kurdu. Kimse de bugüne kadar kalkıp savunma sanayiyle ilgili onu alıp da bir seçim propagandası haline getirmedi. Bunlar seçim propagandası haline getirdiler. Biz karşıymışız gibi bir atmosfer yaratıyor. Niye karşı olalım?

"MÜTHİŞ BİR SAVURGANLIK VAR DEVLETTE"

Ben maliyeciyim. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım para nasıl toplanır, tasarruf nasıl yapılır bunları ayırdım. Şimdi müthiş bir savurganlık var devlette. Bizim Allah nasip ederse çıkaracağımız bir numaralı kararname savurganlıkları önleme ve tasarruf kararnamesi olacak. Biz çok büyük bir parayı tasarruf edebileceğimize inanıyoruz. Ücretlilere ve emeklilere bir şey vermezseniz ekonomi çarkını döndüremezsiniz. Biz gelir vergisi tarifesini değiştirecektik, söz vermiştik asgari ücretten vergi almayacağız diye. Devlet elbette ek gelir kaynakları bulmak zorunda. 6 partinin çok güçlü bürokratik kadroları var, Hazinede çalışmış, Merkez Bankası'nda çalışmış, Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalışmış, kamu ihale kurumunda çalışmış, birikimli, deneyimli bürokratları var. Biz önce kendi düşüncemizi söylüyoruz. Onlar alıp test ediyorlar, hesaplamalar yapıyorlar. Kullanın dediklerini kullanıyoruz, kullanmayın derlerse kullanmıyoruz. Çünkü onları gerçekleştirme potansiyelimiz var.

"10 GÜNLÜK SÜREDE BOŞ BIRAKABİLİRLER"

Seçimi kazandıktan sonra mazbatanın alınması süresinde dolar ne olacak? 10 günlük süre içerisinde ekonomiyi boş bırakabilirler. O konu üzerinde kurmaylarımız çalışıyor. İletişim Başkanlığı içinden bir hacker grubu ile anlaşıldığı paraları Bitcoin hesabından ödendiğini öğrendik. Hangi trolleri hazırladıklarını da biliyoruz. İktidar kanadından tepkiler geldi."