Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu

30.03.2022 12:17
Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadın üzüm üreticileri ve işçileri ile bağda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçi zarar ederse hep beraber aç kalırız" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadın üzüm üreticileri ve işçileri ile bağda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çiftçi zarar ederse hep beraber aç kalırız" dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıgöl ilçesi girişindeki üzüm bağında kadın çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçi kadınlar, Kılıçdaroğlu'na simit ve çay ikram etti. Burada üreticilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, üzüm fiyatlarına ilişkin de "Burada olması gereken şu; dönüm başına maliyet çıkacak. Üstüne makul bir kar koyacaksınız. Diyecek ki, 'Ben hükümet olarak üzümü şu fiyattan alıyorum; maliyet artı kar. Bunun üstüne ihraç ediyorsa satsın ama onun altına fiyat düştüğü zaman 'Ben satın alacağım' diyecek ve çiftçi hiç zarar etmeyecek. Çiftçi zarar ederse hep beraber aç kalırız. Sanmayın ki sadece siz dertlisiniz. Diğer bölgede çiftçilik yapanlar da aynı dertleri yaşıyor" diye konuştu.

"Siz üretmezseniz ülke batar"

Kılıçdaroğlu, sorunlarından bahseden çiftçilere, "Umutsuz olmayın, biraz sabredin. Bu sandık gelecek. Sandık gelinceye kadar ben de arkadaşlarım da bütün çiftçilerin hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Siz üretmezseniz biz aç kalırız. Çiftçiye yeteri kadar destek verilmediği için dışarıdan mercimeği, nohudu getiriyoruz. Siz üretmezseniz ülke batar" dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra kadın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - MANİSA

Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu
Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu
Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu
Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu
Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu
Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu

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Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıgöl, Manisa, Çiftçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu - Son Dakika


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