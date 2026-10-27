Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın - Son Dakika
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Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın

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Ersun Yanal\'dan olay sözler: Fenerbahçe\'ye kayyum atansın
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından eski teknik direktör Ersun Yanal'dan sert açıklamalar geldi. Sarı-lacivertli takımın oyun planı olmadığını savunan Yanal, Aziz Yıldırım'ı da hedef alarak "Başkana göre tek doğru kendisi. Çıkacak herkese saldıracak" dedi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin geleceğine ilişkin kayyum çağrısıyla da dikkat çekti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin yankıları sürerken sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal, Smex kanalında karşılaşmayı değerlendirdi. Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden sorunları olduğunu söyleyen Yanal, teknik direktör İsmail Kartal'dan kulübün yönetimine kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.

"İSMAİL, BU MAÇI KAYBEDERSEN GİT KARDEŞİM"

İsmail Kartal'ın geleceği hakkında konuşan Yanal, kulüp başkanının teknik direktöre ilişkin tutumunu eleştirdi. Yanal, "Başkan dedi ki, İsmail gitmek istemediği sürece yollamayacağım, dedi. İsmail giderse kendi bilir. Yani şuna geldi iş: İsmail, bu maçı kaybedersen git kardeşim, ben de kabul ediyorum, noktasına geldi iş" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BİR OYUN PLANI YOK"

Fenerbahçe'nin sahadaki performansını sert sözlerle eleştiren deneyimli teknik adam, yaşanan sorunların yalnızca derbi mağlubiyetinden kaynaklanmadığını vurguladı.

"Bu, bir maçlık bir sonucun ya da bu maçın içinde gelişen oyunun sonucu değil. Bu süreç çok uzun zamandan beri geliyor. Bugün çok farklı kazanılan maçlar dâhil olmak üzere Fenerbahçe, taraflı tarafsız herkes tarafından topa tutuldu."

Sarı-lacivertli takımın belirli bir oyun anlayışına sahip olmadığını savunan Yanal, "Fenerbahçe bir oyun planına sahip değil. Fenerbahçe'nin A ya da B oyun planı yok" dedi.

"SALDIM ÇAYIRA, MEVLAM KAYIRA"

İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini de eleştiren Yanal, "Fenerbahçe'nin, değiştirdiği oyuncuları mevkilerinde oynatmaktan başka herhangi bir organizasyonu yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra" sözleriyle takımın sahadaki görüntüsüne tepki gösterdi.

"AZİZ BEY BANA YÖNETİM SİZİ ŞAMPİYON YAPTI DEDİ"

Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluk dönemine de değinen Ersun Yanal, Aziz Yıldırım ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı.

"Ben asla ben şampiyon yaptım demem. Biz şampiyon yaptık derim. Aziz Bey ise bana, yönetim sizi şampiyon yaptı dedi."

Şampiyonluğun yalnızca teknik direktörün ya da yönetimin başarısı olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Yanal, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk; takım, hoca, taraftar, camia ve yönetimin ortak büyük fedakarlıkla başardığı çok ciddi bir organizasyon işidir. Bu iş sadece sahaya gelenle ya da sadece yönetimle yürümez; topyekün bir başarı gerektirir."

"BAŞKANA GÖRE TEK DOĞRU KENDİSİ"

Aziz Yıldırım'a yönelik eleştirilerini sürdüren Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Başkana göre tek doğru kendisi. Çıkacak herkese saldıracak. Doğruların hepsini o biliyor. Şimdi kalkıp herkese atar gider yapacak!"

Yanal, kulüp yönetiminden açıklama beklediğini de belirterek "Başkan çıkıp yine 3-5 kişiye dalar ve beni konuşturmayın der. Bir dökülün, konuşun artık! Fenerbahçe zarar görmesin yeter ki" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN KURTARICISI MERT HAKAN MI OLACAK?"

Derbideki oyuncu tercihlerini değerlendiren Yanal, Mert Hakan Yandaş üzerinden de sert eleştirilerde bulundu. "Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Mert Hakan Yandaş mı olacak? Oyuncuya boncuk veriyorsun. Derbide kahraman yapmaya çalışıyorsun. Bırakın bu işleri!"

"ASENSIO'YU MUNDAR ETTİN"

Fenerbahçe'nin kadro yapılanmasına da tepki gösteren deneyimli teknik adam, Galatasaray ile karşılaştırma yaparak şu sözleri söyledi:

"Galatasaray, Leao'yu alıyor; sen Fred'le Talisca'yı yolluyorsun. Elindeki mundar ettiğin Asensio'yu kullanamıyorsun."

"GREENWOOD'UN RUH HALİ HOŞUMA GİTMEDİ"

Mason Greenwood'un derbideki performansını da değerlendiren Yanal, İngiliz futbolcunun saha içindeki görüntüsünden memnun olmadığını dile getirdi.

"Bu Greenwood'un hali neydi ya? Greenwood şu anda ya şaşırmış durumda. Adam nereye düştüm ben diyor? Ya da gerçekten adam burada ve diğerlerinin ruhuna büründü adam. Yani bu yetenekteki bir oyuncunun bu ruh hali benim hoşuma gitmedi. Bu Greenwood'un burada bir performans verecek durumda olduğunu düşünmüyorum."

"ACİLEN FIRLATMA KOLTUĞUNU ÇEKSİNLER"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında daha fazla geriye düşmesi halinde köklü değişikliklere ihtiyaç duyacağını savunan Yanal, dikkat çekici bir benzetme yaptı.

"8 ila 10 puan arasında bir farkla devre arasına girdiğinde Fenerbahçe'nin acilen emergency yani o pilotların fırlatma koltuğu var ya, o devreye girmek zorunda. Acilen fırlatma koltuğunu çeksinler, sadece hoca için değil, herkes için."

"FENERBAHÇE'YE KAYYUM ATANSIN"

Ersun Yanal'ın en dikkat çekici açıklamalarından biri ise kulübün geleceğine ilişkin oldu. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe için kayyum önerisinde bulunarak "Kayyuma gidip, kayyumdan sonra Fenerbahçe'yi gerçekten emin ellere teslim etmek lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Erkan Arslan Erkan Arslan:
    GOOHPAA BİZAANS FOOOHİSEEH CHOBANİ HİRRRRİM REZZİL EZZİK FENEVRASYONLU KARRİKÖYÜ AİT OLDUĞU YERE YÜNANİSTANA VERİN HEM GS İZDIRABINDAN KURTULSUN 2 0 Yanıtla
  • Manchini Manchini:
    Adam doğru söylüyor 0 1 Yanıtla
  • Evvab Evvab:
    Ersun hoca nın ahı var takım da. Ersun hoca gelmeden bu takım adam olmaz. 0 1 Yanıtla
  • Gerçekacıdır Gerçekacıdır:
    İsmail Kartal nasıl bir hocasın yardımcıların da mı görmüyor takımın ön liberosunda sorun var Kante Tek başına hem ileri hemde savummaya yardım ediyor. Genduzi mi ne halt sa sahada 90 dakika gezeledi görmedin mi, niye oyundan çıkarmadın? 1 0 Yanıtla
  • Cevdet Karaduman Cevdet Karaduman:
    Gs kayyumada takar. 1 0 Yanıtla
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