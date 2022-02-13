Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!

13.02.2022 14:23

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhalefet partisi liderleriyle bir araya geldiği toplantıyla ilgili konuştu. "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" sorusunu yanıtlayan CHP lideri, "Hayır. Hiç gündeme gelmedi, konusu açılmadı" dedi.

Uzun bir süredir Genel Başkan Yardımcıları, parlamenter sisteme geçiş üzerinde çalışma yapan 6 partinin lideri, önceki gün tarihi bir buluşmada bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin liderlerinin görüşmesinde neler konuşulduğu da hala merak ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK MESELESİ

Toplantıda değerlendirilip değerlendirilmediği merak edilen en önemli konu ise Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı meselesiydi. Halk TV yazarı Fikret Bile, iddiaları CHP Genel Başkanı'na sordu.

"KONUSU BİLE AÇILMADI"

Adaylığıyla ilgili bir görüşmenin olmadığını belirten CHP lideri, soruya şöyle yanıt verdi: "Hayır. Hiç gündeme gelmedi, konusu açılmadı. Biz ilkeler ve Türkiye'nin sorunları ile çözüm yolları üzerinde konuştuk."

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na 'Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?' diye soruldu, cevabı net oldu! - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:34 Melih Gökçek: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın
12:33 Galatasaray tribünlerine "6" işareti yapan İbrahim'in açıklaması şaşırttı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:46:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement