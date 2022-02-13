Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu! - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı çok net

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Uzun bir süredir Genel Başkan Yardımcıları, parlamenter sisteme geçiş üzerinde çalışma yapan 6 partinin lideri, önceki gün tarihi bir buluşmada bir araya geldi. CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin liderlerinin görüşmesinde neler konuşulduğu da hala merak ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK MESELESİ

Toplantıda değerlendirilip değerlendirilmediği merak edilen en önemli konu ise Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı meselesiydi. Halk TV yazarı Fikret Bile, iddiaları CHP Genel Başkanı'na sordu.

"KONUSU BİLE AÇILMADI"

Adaylığıyla ilgili bir görüşmenin olmadığını belirten CHP lideri, soruya şöyle yanıt verdi: "Hayır. Hiç gündeme gelmedi, konusu açılmadı. Biz ilkeler ve Türkiye'nin sorunları ile çözüm yolları üzerinde konuştuk."