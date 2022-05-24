CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarını içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler, değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar."
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor! - Son Dakika