Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor! - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!

24.05.2022 14:59
Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündem olacak açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına devasa paralar aktardığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." sözleriyle iddiasını bu akşam saat 22.00'da belgeleriyle ispatlayacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"YURT DIŞINA DEVASA PARALAR AKTARAN ERDOĞAN'IN KAÇIŞ PLANI YÜRÜRLÜKTE"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına devasa paralar aktardığını iddia etti. Toplu bir kaçış planının yürürlükte olduğunu ve bu akşam saat 22.00'da belgeleriyle açıklama yapacağını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kirlenmiş bürokratlara seslenmek istiyorum. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara son iyiliği olsun. Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim. Sen bunların suç çarkını döndürürken kendilerini kurtarmak istiyorlar ama kurtarma planlarını içine seni bürokrat olarak asla dahil etmiyorlar. Evet, toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen suçlardan sana rol biçtiler, değişim geldiğinde halinin nice olacağını ise inan hiç umursamıyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. Taşınan kara paralarla yurt dışında kurdukları paravan kurum üzerinden o yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartmak istiyorlar."

"PENSİLVANYA DİYE BAĞIRANLAR KENDİ PENSİLVANYA'LARINI OLUŞTURDULAR"

Bu akşam söz konusu iddiasını belgeleriyle açıklayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu paravan yapılar üzerinden bu birkaç yüz kişi ile sınırlı izin çıkarma peşindeler. Yani Pensilvanya diye bağıranlar şimdi kendi Pensilvanya'larını oluşturma telaşındalar. Şunu çok iyi bilmen gerekiyor suça bulaşmış bürokrat bu birkaç 100 kişilik kurtarma operasyonunda sen asla yoksun. O uçaklarda yeri ayrılanlar arasında da sen olmayacaksın, o uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben en iyisi bu akşam saat 22.00'de bu skandalı açıklayayım, sen de beni dinle. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim. Milletimizi de bekliyorum bu akşam onlar da Türkiye'de paralel öğrenci vakıflarının niçin kurulduğunu daha iyi öğrenecek ve anlayacaklar. Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün gerçekleri biliyoruz. Bütün belgeler elimizde, akşam görüşürüz." diye konuştu.
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