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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kinayeli suçlama: İBB Başkanı'nı kıskanıyor! - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kinayeli suçlama: İBB Başkanı'nı kıskanıyor!

18.01.2022 14:13
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kinayeli suçlama: İBB Başkanı'nı kıskanıyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında gündemi değerlendiriyor. Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarken kendisine "Güzel günler göreceğiz" şarkısını söyleyen gençlere, "İnanın çocuklar motorları maviliklere hep beraber, birlikte süreceğiz" diye yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; önümüzdeki seçimlerin kaderini belirleyecek olan gençler olduğunu belirterek "Onlar demokrasiyi, özgürlüğü bizden daha çok istiyorlar. Çünkü onlar baskıdan özgürlüğün tadına varamadılar." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"TÜRKİYE'NİN EN TEMEL ADALET SORUNUDUR"

Osman Kavala... Adalet kadar değerli bir kavram yoktur dünyada. Bir kişinin haksız yere uzun süre hapiste tutulması en büyük adaletsizliktir. Mahkemelerimiz var, uluslararası hukuku kendi anayasamıza koymuşuz. Osman Kavala, AİHM kararına rağmen 1541 gündür hapiste. Onun hapiste olması sadece kişisel bir sorunu değil, Türkiye'nin en temel adalet sorunudur. Bu sorunu çözmek Millet İttifakı'na nasip olacak.

"FERİŞTAHINIZ GELSE YOK EDEMEZ"

Kendileriyle ilgili çıkan bütün bir haberleri sosyal medyadan mahkeme kararıyla çıkarmak istiyorlar. Bu konuda genç bir avukata yetki verildi biliyorum. Bütün asli hukuk hakimleri uyarıldı biliyorum. Talimat verildiğini biliyorum. Gerekirse o avukatın adını açıklayacağım. 'Bizimle ilgili bütün belgeleri, yolsuzluk dosyalarını nasıl yok edebiliriz diye düşünüyorlar.' Sizin feriştahınız gelse yok edemez. Kul hakkı yiyenin hesabını sormazsak niye iktidar oluyoruz?

"BELEDİYE BAŞKANINI KISKANIYOR"

Kara kış geldi. Bizim belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Hiçbir çocuğun aç ve açıkta kalmasını istemedim. Toplam 2 milyon 790 bin aileye yardım yapılmış. İktidar sahiplerimiz belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak istiyor.

Metro yapacak İstanbul. Finansman alt yapısını oluşturmuş, bütün sözleşmeler tamam. Bir kişi 'Ben imza atmam' diyor. Kıskanıyor belediye başkanını. Senin yıllardır çözemediğini belediye başkanımız çözecek. Devletin geleneğinde zorluk çıkarmak yoktur.

'Burnuma kokular geliyor' diyorsan zaten müfettiş ordun var. İstediğin gibi görevlendirebilirsin. Biz gidip avukat tutmuyoruz şunları temizle sosyal medyadan diye. Biz her şeyin hesabını veririz.

"MİLLET AÇ!"

'Millet aç, milleti dinleyin' diye defalarca söylemiştim. Her seferinde 'Siz propaganda yapıyorsunuz. Abartıyorsunuz' diyorlardır. AK Partili bir milletvekilinin yaptığı toplantıda yine AK Partili bir çiftçi çıkıp 'Ben açım aç' dedi. Normalde bu insanın düşünülmesi, dinlenmesi lazım. Gerçekle yüzleşmesi lazım. Yaptıkları iş atın salondan dışarı... Bu sorunlar karşısında çaresiz kalmak demektir. Biz bunu yapmayacağız. İktidar olduğumuzda bütün eleştirilere açık olacağız. Her şikayet bizim başımızın üstüne.

Taşımalı eğitim yapıyoruz. Taşımalı eğitimin aktörleri minibüs sahibi kişiler. Her yıl temmuz sonu ağustos başında ihale olur. Fakat o günkü rakamlarla şimdiki rakamlar arasında dağlar kadar fark oldu harcamalar açısında. Sadece mazottaki artış yüzde 90. Taşıma işini yapan arkadaşlarımızın bu sorunlarına eğilmek hepimizin görevidir.

ÇİFTÇİYE PRİM YÜKÜ

Çiftçilerimizin büyük sorunları var. Anayasaya göre, herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Teşkilat kurulmuş. Çiftçi de Bağkur primi ödemek zorunda. Son bir yılda Bağkur primlerine yüzde 45 zam yapıldı ortalama. Çiftçi yıllık 20 bin lira para ödemek zorunda sosyal güvenliğini sağlamak için. Son bir ayda 30 bin çiftçi sistemden çıktı. Geleceğini güvence altına alması gerekirken ödeyemiyor.

Defalarca devlet akılla, bilimle, bilgiyle yönetilir dedim. Devlet deneme, sınama yöntemiyle yönetilmez. Huzur içinde yaşamanın yolu mutfaklarda bayramın olmasıdır. Aileden biri mutfağa girince hüzne kapılmamalı. Böyle bir tabloya ihtiyacımız var.

Merkez Bankası'nın faizini düşürdüler bankaya verilecek para için. Şimdi vatandaş sanıyor ki Merkez Bankası'nda faiz düştü, bütün bankalarda faiz düştü. Tam bir aldatmaca... Hazine açısından bakalım. Devlet borçlanırken faiz düştü mü? İki yıl vadeli devlet iç borçlanma yüzde 17'den yüzde 24'e çıkmış vaziyette. Hani faiz düşmüştü? Hani Nas vardı, hani faiz haramdı?

Gidiyorsun Merkez Bankası'ndan düşük faizle alıyorsun gidiyorsun Hazine'ye yüzde 24'den satıyorsun. Bunun tamamı da milletin sırtına yıkılıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Grup Toplantısı, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kinayeli suçlama: İBB Başkanı'nı kıskanıyor! - Son Dakika
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