Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli

17.05.2022 13:06
Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, isim vermeden, partisinin Atatürk Havalimanı'na yönelik projesini çarpıttığını öne süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli" dedi ve Özdağ'ın "psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapı" ile ilişkili olduğunu ima etti. Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine yanıt verdi ve "Sarı muhalefet, Zafer Partisi'nin ana muhalefet olduğunu anladı" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin Atatürk Havalimanı'na yönelik projesi hakkındaki sözlerini paylaşarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef gösteren Ümit Özdağ'a, isim vermeden tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın imara açılacağı iddialarının üzerine başlayan tartışmalarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

ÖZDAĞ "KANDIRMAYIN VATANSEVERLERİ" DEDİ

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Atatürk Havalimanı'nın yıkımına karşı yaptığı eylemi, "Canan Kaftancıoğlu Atatürk Havalimanı'nın önüne yarın CHP'lileri çağırmış. 2 yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonunuzu dinleyip çaldı diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverleri" sözleriyle eleştiren Özdağ'a CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekçi'nin sözlerini alıntılayarak yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan ile Ümit Özdağ arasında 'Atatürk havalimanı' atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli

"PSİKOLOJİK HARP DAHİLİNDE KURULMUŞ YAPILAR"

Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özdağ'a tepki göstererek, " Türkiye'de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan ile Ümit Özdağ arasında 'Atatürk havalimanı' atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli

Kılıçdaroğlu'nun alıntıladığı videoda Yedekçi, CHP'nin Atatürk Havalimanı'na yönelik projesini şu sözlerle anlattı:

"Aslında Atatürk Havalimanı'yla ilgili ben bir proje hazırladım. Atatürk Kent Parkı ve Uygarlık Kütüphanesi diye ve bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırladım. Neden? Çünkü böyle bir şey olacağı daha önceden de konuşuluyordu. Sonra erken seçim oldu, kanun teklifini hazırladık ama veremedik. Şunu dedik; oradaki bütün çalışmalara STK'lar, mühendisler, orada yaşayan insanlardan başka kimse karışamasın dedik. Gerçekten de iyi bir çalışma çıktı. Oraya gençler için bir teknoloji merkezi, orada bir uzay üssü, uzay izleme merkezi yapılabilir ama pistlerin korunup havalimanı şeklinde kalmasını istedik. Atatürk Havalimanı'nın binasının ve pistlerinin kullanılmaya devam edilmesi şart. Bırakın iyi bir havalimanı olmasını, asıl önemli olan noktalardan biri de bir simge yapı olmasıdır. Bunun da altını çizmek isterim."

ÖZDAĞ'DAN YENİ YANIT

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Özdağ, "2016/2021'de Suriyeli sığınmacılar kalacak çalıştayı yapan, 2022'de Zafer Partisi'nde halk desteğinden dolayı 'gönüllü giderler' noktasına gelen, 2.5 milyon mühürsüz oyu kirli referandumda kabullenen sarı muhalefet, Zafer Partisi'nin ana muhalefet olduğunu anladı" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'ndan ile Ümit Özdağ arasında 'Atatürk havalimanı' atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli
YORUMLAR
500
AK Parti'li Aydemir'den, Kılıçdaroğlu'nun Arapça tweetlerine tepki AK Parti'li Aydemir'den, Kılıçdaroğlu'nun Arapça tweetlerine tepki Kılıçdaroğlu: Yurttaşlarımıza Önerim, Sureti Muhalif Görünen Ama Psikolojik Harp Dahilinde Kurulmuş Yapılara Dikkat Etmeleridir Kılıçdaroğlu: Yurttaşlarımıza Önerim, Sureti Muhalif Görünen Ama Psikolojik Harp Dahilinde Kurulmuş Yapılara Dikkat Etmeleridir

Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı, Ümit Özdağ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında 'Atatürk havalimanı' atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli - Son Dakika


Son Dakika
14:17 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Bu ülkeyi haramilere teslim etmeyeceğiz, herkes türküsünü şarkısını özgürce söyleyecek
14:14 Türkiye'de genç nüfusun en fazla kent Hakkari, en az olduğu kent ise Muğla oldu
13:58 Marmara bölgesi ve İstanbul için sağanak uyarısı: Yarın geliyor, öbür gün gidiyor
13:51 Yüzü olduğu markanın lansmanına katılan Serenay Sarıkaya ilginç tarzı ve aksesuarıyla çok konuşuldu
13:28 DEVA'dan OHAL KHK'si eylem planı: Hakkında soruşturma olmayanlar göreve iade edilecek
13:28 Burcu Esmersoy, giydiği bikinilerle kusursuz fiziğini gözler önüne serdi
13:24 Taliban'dan açıklama: ABD'yi düşman olarak görmüyoruz
13:15 Apple'dan yenilik! Abonelik fiyatındaki artışı kullanıcıya onay gerektirmeden yansıtacak
13:13 Kadıköy Belediyesi personellerinin de dahil edildiği 224 kişiye düzenlenen operasyonun görüntüleri yayınlandı
13:10 Nisa bebeğin annesi hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 14:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement