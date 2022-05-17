Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında "Atatürk havalimanı" atışması: Sureti muhalif görünenlere dikkat edilmeli - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin Atatürk Havalimanı'na yönelik projesi hakkındaki sözlerini paylaşarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hedef gösteren Ümit Özdağ'a, isim vermeden tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın imara açılacağı iddialarının üzerine başlayan tartışmalarla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

ÖZDAĞ "KANDIRMAYIN VATANSEVERLERİ" DEDİ

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Atatürk Havalimanı'nın yıkımına karşı yaptığı eylemi, "Canan Kaftancıoğlu Atatürk Havalimanı'nın önüne yarın CHP'lileri çağırmış. 2 yüzlü utanmaz siyaset böyle olur. Hem bahçe projesini AKP bizden telefonunuzu dinleyip çaldı diyeceksin hem yıkımı protesto edeceksin. Canınız cehenneme Atatürk düşmanı kadrolar. Kandırmayın vatanseverleri" sözleriyle eleştiren Özdağ'a CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekçi'nin sözlerini alıntılayarak yanıt verdi.

"PSİKOLOJİK HARP DAHİLİNDE KURULMUŞ YAPILAR"

Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özdağ'a tepki göstererek, " Türkiye'de üzerine en çok algısal operasyon yapılan kişiyim. Bu değişmez, ben alışığım. Ancak yurttaşlarımıza önerim, sureti muhalif görünen ama psikolojik harp dahilinde kurulmuş yapılara dikkat etmeleridir. Sarayın troll içeriklerini yayanlara bakmak yeterli olacaktır kanımca" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun alıntıladığı videoda Yedekçi, CHP'nin Atatürk Havalimanı'na yönelik projesini şu sözlerle anlattı:

"Aslında Atatürk Havalimanı'yla ilgili ben bir proje hazırladım. Atatürk Kent Parkı ve Uygarlık Kütüphanesi diye ve bununla ilgili de bir kanun teklifi hazırladım. Neden? Çünkü böyle bir şey olacağı daha önceden de konuşuluyordu. Sonra erken seçim oldu, kanun teklifini hazırladık ama veremedik. Şunu dedik; oradaki bütün çalışmalara STK'lar, mühendisler, orada yaşayan insanlardan başka kimse karışamasın dedik. Gerçekten de iyi bir çalışma çıktı. Oraya gençler için bir teknoloji merkezi, orada bir uzay üssü, uzay izleme merkezi yapılabilir ama pistlerin korunup havalimanı şeklinde kalmasını istedik. Atatürk Havalimanı'nın binasının ve pistlerinin kullanılmaya devam edilmesi şart. Bırakın iyi bir havalimanı olmasını, asıl önemli olan noktalardan biri de bir simge yapı olmasıdır. Bunun da altını çizmek isterim."

ÖZDAĞ'DAN YENİ YANIT

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan Özdağ, "2016/2021'de Suriyeli sığınmacılar kalacak çalıştayı yapan, 2022'de Zafer Partisi'nde halk desteğinden dolayı 'gönüllü giderler' noktasına gelen, 2.5 milyon mühürsüz oyu kirli referandumda kabullenen sarı muhalefet, Zafer Partisi'nin ana muhalefet olduğunu anladı" diye yazdı.