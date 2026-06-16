Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem Ayı Mesajı

16.06.2026 15:28
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Kılıçdaroğlu, muharrem ayının kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmesini diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muharrem ayının kardeşliği, dayanışmayı ve toplumsal barışı güçlendirmesini diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, hicri takvimin ilk ayı kabul edilen muharrem ayının ilk günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kerbela'da zulme karşı hakikatin yanında duran Hazreti Hüseyin'i ve yol arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyor, bu yas günlerinde tutulan oruçların, dağıtılan lokmaların, edilen duaların ve paylaşılan acıların kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve toplumsal barışımızı güçlendirmesini diliyorum. Tutulan matem oruçlarının hak katında kabul olmasını diliyor, canlarımızın muharrem ayını saygı ve hüzünle selamlıyorum."

Kaynak: AA

Muharrem Ayı, Politika, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem Ayı Mesajı - Son Dakika

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