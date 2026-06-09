Kılıçdaroğlu’ndan Partililere Çağrı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu’ndan Partililere Çağrı

09.06.2026 11:51
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Kılıçdaroğlu, partililere grup toplantısına katılmaları için çağrıda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere, saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapacağı grup toplantısına katılmaları çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekun halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İç karışıklık yaratma çabalarının sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlayacağına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'mize, yani baba ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz."

Kaynak: AA

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