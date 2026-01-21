Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu - Son Dakika
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

21.01.2026 14:28
TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında kalan yaklaşık 10 bin TL'lik fark gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konulurken, avukatları karara itiraz etti.

TÜGVA'nın açtığı tazminat davasında, faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi aştığı ve yaklaşık 10 bin TL eksik ödeme kaldığı gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konuldu.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle açılan tazminat davasında, yerel mahkeme 30 bin TL tazminata hükmetmiş, Kılıçdaroğlu kararı istinafa taşımıştı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, muhtemel faiz de hesaplanarak 58 bin TL yatırdığı belirtildi.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

İstinafın itirazı reddetmesinin ardından faizle birlikte toplam tutarın 70 bin TL'yi geçtiği, yaklaşık 10 bin TL eksik kaldığı gerekçesiyle TÜGVA'nın haciz talebinde bulunduğu ve bu talep üzerine Kılıçdaroğlu'nun gayrimenkullerine haciz konulduğu aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının haciz kararına itiraz ettiği kaydedildi.

Yorumlar (9)

    Yorumlar (9)

  • Haan Haan:
    CHP den durumu olan kimse yok mu şu adamın borcunu kapatsın 27 7 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    AK Parti seçmen olarak aramızda Bizler toplayalım borcunu kapatalım. 8 4
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Biliyosun gtünün huyunu niye içersin turşunun sıyunu:) 0 1
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    zamanında calsaydi bu duruma dusmzdi. 20 8 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bu dünyada sürün saltanatınızı ama öbür tarafta oylum oylum fidan boylum.. Anlaşılan hala paraları sıfırlamaya devam edenler var götürün bakalım kefenin cebi yok ama Allahın adaleti kesinlikle var. 7 1 Yanıtla
  • Yunus Kaba Yunus Kaba:
    10 tlye butun gayrimenkullerine haciz varbe soy gun duzenine bak Sen kanunumuz bile soy gun uzerine kurulu 4 0 Yanıtla
  • Ercan soykök Ercan soykök:
    10.000 tl için sadece 10.000 I biraz gene gayrimenkule haciz konulur . Haczi kabul etmek ahmaklıktır Neden hepsi? Hepimiz tehlikedeyiz 2 0 Yanıtla
    
