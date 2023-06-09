Kılıçdaroğlu: Olay bir Türkiye olayıdır - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Olay bir Türkiye olayıdır

09.06.2023 22:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın CHP listelerinden 38 milletvekili çıkarması nedeniyle vekil sayısının düşmesiyle ilgili olarak 'Olay bir Türkiye olayıdır' dedi. Kılıçdaroğlu, toplumsal birlikteliğin önemine vurgu yaparak, diğer partilerin parlamentoda grup kurmalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs'tan sonra birçok eleştiri yöneltildi. Onlardan birisi de toplam oyları yaklaşık yüzde 3'ü bulan Millet İttifakı'ndaki Saadet, Gelecek, Demokrat ve Deva Partilerinin CHP listelerinden 38 milletvekili çıkarması oldu. Kamuoyunda söz konusu durum nedeniyle CHP'nin vekil sayısının düştüğü belirtildi.

"OLAY TÜRKİYE OLAYIDIR"

Sözcü TV'ye konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar'ın konu ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır.

"ONLAR ÇALIŞTILAR, BİZ DE ÇALIŞTIK"

Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.

"PARLAMENTODA GRUP KURMALARINI İSTİYORUM"

Ben şimdi onların parlamentoda grup kurmalarını istiyorum. Hatta mümkünse iki grup kursunlar. Parlamentoda onların varlığı olması, söz hakkı istemeleri, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemli.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Olay bir Türkiye olayıdır - Son Dakika


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