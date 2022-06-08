AK Parti ile MHP kira sözleşmelerine ilişkin önerge verdi. Önergede kira sözleşmelerinin 01/07/2023 tarihine kadar yüzde 25 artış yapılmasına karar verildi. Bir önceki yılın tüketici fiyat endeksinin yüzde 25'in altında kalması halinde on iki aylık ortalamasının yüzde 25'in altında olması halinde değişim oranının geçerli olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Kira sözleşmelerindeki artış yüzde 25'e sabitlendi - Son Dakika

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