Kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alındı - Son Dakika
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Kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alındı

17.06.2022 10:49
Kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alındı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan İl İstişare Toplantısı'nda seçim işleri konusunda kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alınırken hedefler belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda yapılan İl İstişare Toplantısı'nda seçim işleri konusunda kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alınırken hedefler belirlendi.

AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ve Genel Merkez Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Havva Sibel Söylemez, AK Parti Bilecik İl Teşkilatı ile toplantı yaptı. 2023 seçimlerine ilişkin birçok konunun ele aldığı, karşılıklı diyalog halinde gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer katıldı.

"Yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

Seçim işleri konusunda kısa ve uzun vadede yapılacakların aktarıldığı toplantıda hedefler belirlendi. Toplantıda konuşma gerçekleştiren İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında yaptığımız hizmetlerin taçlandırılacağı, bugüne kadar yapmış olduğumuz kazanımları yarınlara taşıyacağımız bir seçim olacak" dedi.

Toplantı ardından İl Başkanı Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'a,Seçim İşleri Başkan Yardımcı Başer'e ve Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Söylemez'e tablo hediyesi takdim etti. Yavuz, AK Parti İl Teşkilatına yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ederek, memnuniyetini dile getirdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Yavuz, Yusuf Başer, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kısa ve uzun vadede yapılacak faaliyetler ele alındı - Son Dakika

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