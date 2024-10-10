Kişisel Veriler Koruma Kurulu Üyeleri Seçildi

Politika

'GENEL KURULDA, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU ÜYELERİ SEÇİLDİ'

Meclis'te araştırma komisyonunun kurulmasının ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nda boş bulunan ve CHP, DEM Parti ile MHP gruplarına düşen birer üyelik için seçim yapıldı. Kurul'da bulunan 3 üyelik için toplam 271 vekilin oy kullandığı seçimde; CHP'den Tamer Aksoy, DEM Parti'den Bayram Arslan ve MHP'den Muhammed Serdar Cafoğlu seçildi.

'ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ, TBMM'DE KABUL EDİLDİ'

Ardından TBMM Genel Kurulu, geçtiğimiz yasama döneminde 22 maddesi kabul edilen, 'Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin geri kalan maddeleri üzerindeki görüşmelerini sürdürdü. Genel Kurul'da kabul edilen maddelere göre; öğretmen ve yöneticilere Devlet Memurları kapsamında başarı belgesi, üstün başarı belgesi ve ödül verebilecek. Diğer taraftan, Devlet Memurları Kanunu gereğince; öğretmen ve yöneticilerin eğitim süreci esnasında ses ile görüntü paylaşmaları durumunda kınama cezası verilirken; menfaat karşılığında öğrencilerine özel ders veren veya yönlendirenlere, mesleği ile bağdaşmayacak şekilde öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunanlara, öğrencilerin ders başarılarının değerlendirilmesinde taraflı davranan öğretmenler aylıktan kesme cezası alacak. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu merkeze alınarak, uyuşturucu satın alan, bulunduran, kullanan, teşvik eden, ulaşımını kolaylaştıran, imal ve ticaretini yapan, hayasızlık, müstehcenlik, fuhuş ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olan kişilerin, öğretmenliğine son verilecek.

'MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULACAK'

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Akademinin görev alanına giren konularda, bakanlığın ihtiyaç ve genel uygulamalarıyla uyumlu politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Akademi İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulacak. Üst kurulda, Milli Eğitim Bakanı veya bakanın uygun göreceği bakan yardımcısının başkanlığında, bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlık dışı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından belirlenecek üyelerden oluşacak. Akademi Başkanlığının ayrıca, Akademi Başkanı, Akademik Kurul ve hizmet birimlerinden oluşacağı öngörülerek görev ve sorumlulukları belirlenecek.

'ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ŞİDDET CEZALARI YARI YARIYA ARTIRILDI'

Akademi de görev yapacak eğitim personeli ile ilgili kanunda; üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ve kamu kurumlarında görev yapanların bilgi birikimi ve deneyimlerinden yararlanmak amacıyla sözleşmeli eğitim personeli olarak istihdam edilebilecek. Sözleşmeli eğitim personellerinin özlük hakları ve ders ücretlerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Diğer taraftan eğitim ve öğretimde huzur ortamının sağlanması ile eğitim çalışanlarının şiddetten korunması amacıyla; bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici, öğretmen, rehber danışman; özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders verenlere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86'ncı maddesi kapsamındaki kasten yaralama, 106'ncı maddesi kapsamındaki tehdit, 125'inci maddesi kapsamındaki hakaret ve 265'inci maddesi kapsamındaki görevi yaptırmamak için direnme suçlarında; ilgili maddelere göre tayin edilecek cezaların yarı oranında artırılması ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51'inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanacak.

'TEKLİF KABUL EDİLDİ'

Muhalefet milletvekillerinin maddeler üzerine sunduğu önergeler reddedilirken teklifin 34'üncü maddesi kanun içerisinden çıkarıldı. Ardından teklif, Genel Kurul'da kabul edildi.