KKTC'de Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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KKTC'de Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı

20.07.2026 20:15
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KKTC, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü törenle kutladı. Üst düzey katılım sağlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa'da tören düzenlendi.

KKTC'de 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü kutlamaları devam ediyor. Kutlamalar kapsamında başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri ile sivil ve askeri temsilciler katıldı. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanında bazı parti başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği tören, Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

"Kıbrıs Türk halkı, demokrasiye ve hukuka bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yılında sizi bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. İlke ve inkılaplarınızı ilk günden içtenlikle benimsemiş olan Kıbrıs Türk halkı, demokrasiye ve hukuka bağlılığını kararlılıkla sürdürüyor. İlke ve devrimleriniz Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve kendi kendini yönetme mücadelesine ilham olmuştur. Akıl ve bilimin rehberliğinde çizdiğiniz yolda Kıbrıs Türk halkı, geleceğe güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Barışı, adaleti, demokrasiyi ve insan onurunu korumak, bizlere bıraktığınız en değerli miras ve en önemli sorumluluklardan biridir. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

"Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum nezdinde hak ettiği yer alması için emeklerimizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise, Anıt Özel Defteri'ne, "Aziz Atatürk, büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla tam bir gönül birliği içinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü büyük bir coşku ve zafer gururuyla idrak ederek manevi huzurunuzda bulunmanın derin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Türk ulusunun zaferlerle dolu tarihinde mühim bir dönüm noktasını teşkil eden 20 Temmuz, Ada'ya barış, huzur ve istikrarın geldiği, Türk milletinin hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayan bir azim ve onur günüdür. Şanlı Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğini koruma gayesiyle 52 yıl önce olduğu gibi bugün de mücadelesini anavatan ve garantör Türkiye'nin güçlü desteğiyle sürdürmeye devam etmektedir. Bu müstesna gün dolayısıyla Kıbrıslı Türk kardeşlerimize olan akdi ve tarihi sorumluluklarımızı eksiksiz biçimde yerine getirmeye devam edeceğimizi ve Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum nezdinde hak ettiği yer alması için ortaya koyduğumuz emekleri sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyor, aziz hatıranız önünde en derin saygı, şükran ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" yazdı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'de Barış Harekatı'nın 52. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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