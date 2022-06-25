Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC'de yangından etkilenen bölgeleri yeniden ağaçlandırmak için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatlarıyla 1 milyon fidanla destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz, KKTC'li muhatapları ile gerekli çalışmaları hemen başlatacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › KKTC'de yangından etkilenen bölgelere 1 milyon fidan desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.