KKTC'den GKRY silahlanmasına sert tepki - Son Dakika
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KKTC'den GKRY silahlanmasına sert tepki

14.06.2026 13:09
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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerinin Doğu Akdeniz'de güç dengelerini tek taraflı değiştirme amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca TMK kararına dair Avrupa Konseyi'nin yetkisiz olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ve uluslararası savunma iş birliklerine ilişkin, " Doğu Akdeniz'de savunma gerekçesiyle gerçekleştirildiği ifade edilen askeri faaliyetler, bölgedeki güç dengelerini tek taraflı şekilde dönüştürme amacı taşımaktadır" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ve uluslararası savunma iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada söz konusu girişimlerin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki mevcut dengeler üzerinde etkili olabilecek nitelikte olduğunu belirtti. Öztürkler, savunma gerekçesiyle gerçekleştirildiği ifade edilen askeri faaliyetlerin bölgedeki güç dengelerini tek taraflı şekilde dönüştürme amacı taşıdığını kaydetti. GKRY ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) bu çerçevede ele alınması gerektiğini ifade eden Öztürkler, anlaşmanın bölgedeki askeri varlığı artırmaya yönelik bir zemin oluşturduğunu söyledi. Söz konusu girişimlerin adadaki mevcut yapıyı değiştirmeye yönelik adımlar olarak değerlendirildiğini belirten Öztürkler, Türk tarafının anlaşmayı geçerli kabul etmediğini ve hukuki bağlayıcılığı bulunmadığı görüşünü koruduğunu ifade etti.

"Gelişmeler, Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından önemini bir kez daha ortaya koydu"

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir girişimin sonuç vermeyeceğini vurgulayan Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarların korunmasına yönelik açıklamalarını hatırlattı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı, yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, garantörlüğün yalnızca Kıbrıs Türk halkının güvenliği açısından değil, bölgesel istikrar bakımından da önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

"Türk tarafı, uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösteren komisyona desteğini sürdürecek"

Açıklamasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) ile ilgili son kararına da değinen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'nin TMK'nın etkinliğini değerlendirme yetkisine sahip olmadığını belirtti. Bu konuda karar verme yetkisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) ait olduğunu ifade eden Öztürkler, AİHM'in bugüne kadar verdiği kararlarla TMK'yı etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini hatırlattı. TMK'nın etkinliğini tartışmaya açmaya yönelik girişimlerin hukuki temelden yoksun olduğunu kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösteren komisyona desteğini sürdüreceğini belirtti. Öztürkler, mülkiyet konusunda oluşturulan mekanizmanın çalışmalarının siyasi değerlendirmelerin gölgesinde bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, sürecin hukuk, adalet ve karşılıklı saygı temelinde yürütülmesinin önem taşıdığını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Politika, Savunma, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'den GKRY silahlanmasına sert tepki - Son Dakika

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