KKTC Meclisi Filo Jet faciası için 10 Eylül'de olağanüstü toplanacak - Son Dakika
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KKTC Meclisi Filo Jet faciası için 10 Eylül'de olağanüstü toplanacak

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KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Girne açıklarında batan Filo Jet gemisiyle ilgili iki araştırma önergesini görüşmek üzere 10 Eylül'de saat 10.00'da olağanüstü toplanacak. Önergeler, facianın nedenleri, izin ve denetim süreçleri ile olası idari ihmallerin araştırılmasını kapsıyor; faciada 14 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi hâlâ kayıp.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Filo Jet faciası ile ilgili iki araştırma önergesini görüşmek üzere 10 Eylül yerel saatle 10.00'da olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

KKTC Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisine ilişkin Cumhuriyet Meclisi olağanüstü toplanacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 10 Eylül perşembe günü yerel saatle 10.00'da Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin biri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), diğeri Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan iki ayrı meclis araştırması önergesini ele alacak.

CTP milletvekilleri tarafından sunulan önergede, Filo Jet faciasının nedenlerinin yanı sıra geminin izin ve denetim süreçleri ile muhtemel idari ve kurumsal ihmallerin araştırılması talep ediliyor.

UBP Genel Başkanı ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile DP Genel Başkanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu tarafından sunulan diğer önergede ise facianın nedenleri, muhtemel ihmaller ile izin ve denetim süreçlerinin araştırılması amacıyla meclis araştırması açılması isteniyor.

Filo Jet faciası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239'u kurtarılmış, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp olan 14 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Geminin enkazı 554 metre derinlikte tespit edilmişti.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, Ulaşım, Kıbrıs, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Meclisi Filo Jet faciası için 10 Eylül'de olağanüstü toplanacak - Son Dakika

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