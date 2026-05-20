Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumunun, parlamentonun bu sürecin ilerletilmesi ve başarıya ulaştırılması için aktif olarak devrede olduğunu bütün toplum görmek istiyor. Gözler Meclis'te, gözler iktidarda, gözler atılacak yasal adımlarda, pratik adımlarda." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dün kutladıklarını ifade eden Koçyiğit, AK Parti iktidarının bir gençlik politikası olmadığını ileri sürdü. Türkiye'de doğurganlık hızında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Koçyiğit, bu durumun ülkedeki yoksullukla ilişkili olduğunu savundu.

Koçyiğit, "Aileyi demokratikleştiren, özgürleştiren, ailenin içerisinde kadın ve çocuğun eşit özne olduğu bir bakış açısının yerleşmesini sağlayan bir mücadeleyi yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Barışın ve demokratik toplum sürecinin ilerletilmesinin herkesin ortak beklentisi ve hedefi olduğunu belirten Koçyiğit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önerdiği bazı somut adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Koçyiğit, sürecin başarıya ulaşması için tüm muhatapların gerçek anlamda bir çaba içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclis'in devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Meclis komisyon raporu, gereken yasal adımları, yol haritasını çok açık ve net şekilde hem Meclis için hem de yürütme için ortaya koymuştur. Hepimiz açısından yol haritası niteliğindedir, bağlayıcı niteliktedir."

Sürecin herkese "ilaç" gibi geleceğini ve demokratik yasal çerçeveyle taçlandırılması, nihayete erdirilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, "İktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumunun, parlamentonun bu sürecin ilerletilmesi ve başarıya ulaştırılması için aktif olarak devrede olduğunu bütün toplum görmek istiyor. Gözler Meclis'te, gözler iktidarda, gözler atılacak yasal adımlarda, pratik adımlarda." diye konuştu.

Süreçle ilgili atılacak her bir adımın ve oluşturulacak yasal çerçevenin demokrasinin önünü açacağını, demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Koçyiğit, "Yasal adımlar konusunda cesur olmak gerekiyor. Yasal adımlar atılırken bugünün koşullarından değil, gelecek açısından meseleye bakmak ve 86 milyona bu barışın getireceği kazanımları görmek, oraya odaklanmak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.