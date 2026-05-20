Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu

20.05.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koçyiğit, Meclis'in aktif rol alması gerektiğini belirtti, yasal adımların önemine dikkat çekti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumunun, parlamentonun bu sürecin ilerletilmesi ve başarıya ulaştırılması için aktif olarak devrede olduğunu bütün toplum görmek istiyor. Gözler Meclis'te, gözler iktidarda, gözler atılacak yasal adımlarda, pratik adımlarda." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dün kutladıklarını ifade eden Koçyiğit, AK Parti iktidarının bir gençlik politikası olmadığını ileri sürdü. Türkiye'de doğurganlık hızında ciddi bir düşüş olduğunu belirten Koçyiğit, bu durumun ülkedeki yoksullukla ilişkili olduğunu savundu.

Koçyiğit, "Aileyi demokratikleştiren, özgürleştiren, ailenin içerisinde kadın ve çocuğun eşit özne olduğu bir bakış açısının yerleşmesini sağlayan bir mücadeleyi yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Barışın ve demokratik toplum sürecinin ilerletilmesinin herkesin ortak beklentisi ve hedefi olduğunu belirten Koçyiğit, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili önerdiği bazı somut adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Koçyiğit, sürecin başarıya ulaşması için tüm muhatapların gerçek anlamda bir çaba içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak Meclis'in devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez. Siyasal çerçevenin yasal çerçeveye kavuşturulması ve bu sürecin aciliyetini ifade etmek gerekiyor. Meclis komisyon raporu, gereken yasal adımları, yol haritasını çok açık ve net şekilde hem Meclis için hem de yürütme için ortaya koymuştur. Hepimiz açısından yol haritası niteliğindedir, bağlayıcı niteliktedir."

Sürecin herkese "ilaç" gibi geleceğini ve demokratik yasal çerçeveyle taçlandırılması, nihayete erdirilmesi gerektiğini dile getiren Koçyiğit, "İktidarıyla muhalefetiyle siyaset kurumunun, parlamentonun bu sürecin ilerletilmesi ve başarıya ulaştırılması için aktif olarak devrede olduğunu bütün toplum görmek istiyor. Gözler Meclis'te, gözler iktidarda, gözler atılacak yasal adımlarda, pratik adımlarda." diye konuştu.

Süreçle ilgili atılacak her bir adımın ve oluşturulacak yasal çerçevenin demokrasinin önünü açacağını, demokrasiyi güçlendireceğini ifade eden Koçyiğit, "Yasal adımlar konusunda cesur olmak gerekiyor. Yasal adımlar atılırken bugünün koşullarından değil, gelecek açısından meseleye bakmak ve 86 milyona bu barışın getireceği kazanımları görmek, oraya odaklanmak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:15:03. #7.12#
SON DAKİKA: Koçyiğit'ten Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.