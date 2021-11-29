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KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan büyük iddia: HDP yüzde 15'i geçebilir - Son Dakika

KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan büyük iddia: HDP yüzde 15'i geçebilir

29.11.2021 08:41
KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan büyük iddia: HDP yüzde 15'i geçebilir

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP'nin seçimlerde yüzde 15 oy oranını yakalayıp geçme ihtimali bulunduğunu söyledi.

HDP bileşenlerinden Yeşil Sol Parti'nin 9. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen panelde konuşan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, HDP'nin kendi tabanındaki ilk kez oy kullanacak seçmenlerle birlikte yüzde 15'i geçebileceğini söyledi.

Ağırdır şöyle konuştu:

"HDP için bazı araştırmalarda yüzde 10'u geçti mi geçmedi mi tartışılıyor. Benim ise iddiam 15'i de geçebilir. Sadece Türklerden oy alacağı için bile değil. Türkiye'de siyaset, demografik değişimi de izlemiyor. Herkes Z kuşağı peşinde, Z kuşağını anlayalım diye uğraşıyor partiler."

Bekir Ağırdır ilk defa seçmen olacaklara bakarak bu tespiti yaptığını söyledi:

"İlk defa seçmen olacak insan sayısına il il baktığınız zaman, görüyorsunuz ki zaten HDP'nin olduğu yerlerde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında. Yüzde 15 genel Türkiye toplumundaki karşılığı. HDP sadece kendi doğal tabanının oyuyla bile, -öyle emanet oy gibi saçmalıklara ben zaten hiç inanmadım da- 15'i yakalayabilir ve geçebilir de."

KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan büyük iddia: HDP yüzde 15'i geçebilir

HDP, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan büyük iddia: HDP yüzde 15'i geçebilir - Son Dakika
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