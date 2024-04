Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalılarla Buluştu

Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konyalılarla her fırsatta bir araya gelmeye büyük önem veren Başkan Altay, Kültürpark ve çevresinde vatandaşlarla sohbet etti. Özellikle çocukların ve gençlerin yakın ilgisiyle karşılaşan Başkan Altay, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Konyalılarla bir araya gelmekten her zaman büyük keyif aldığını dile getiren Başkan Altay, "Bereketle geçen gündüzümüzü Kültürpark'ta noktaladık. Bu şehrin her tarafı günün her saatinde ayrı güzel çok şükür. Hasbihal ettiğimiz gençlerimize ve büyüklerimize teşekkür ederim. Hemşehrilerimizden aldığımız güç ve destekle güzel şehrimizi çok daha müreffeh, çok daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA